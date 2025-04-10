Странное существо каждую ночь наведывается к женщине: она считает, что это чупакабра

Что известно о жутком животном

30-летняя Дженай Линн рассказала, что у нее вызвало "холодок по спине" животное, наведывающееся в ее дом в Колорадо по вечерам. Когда она рассказала знакомым, то ей не поверили и посмеялись, что она спутала это животное с каким-то другим.

Однако через несколько дней Дженай смогла снять жуткое животное на видео. И пересматривая кадры этого видео, многие сказали, что это чупакабра.

"Я впервые увидела это в прошлый понедельник днем - оно стояло на дороге перед моим домом. Оно не убегало и не боялось меня, обернулось и посмотрело на меня, я испугалась и спряталась в доме. Я рассказала всем о животном, и никто мне не поверил", - рассказала женщина.

Через несколько дней она снова встретила неизвестное животное возле своего дома.

"В субботу вечером я примерно в 20:00 разнесла воду и еду для бродячих котов, которые бродят вокруг. Затем открыла шторы в гостиной, и оно снова было там. Я вышла на улицу, чтобы закричать и отпугнуть животное, потому что волновалась за котов. И записала на видео, как оно ест кошачью еду. Оно все время смотрело на меня глазами и не боялось", - рассказала Дженай.

В сети люди начали гадать, что это за животное

Чтобы понять, что это за животное, женщина поделилась видео в социальных сетях. Некоторые сразу сказали, что это чупакабра - кровососущий криптид из фольклора. Некоторые сказали, что это скин-уолкер - ведьма со способностью маскироваться под животное, в которое верят навахо, коренное население юго-запада США.

Дженай добавила, что она исследовала фото енота, барсука, росомаху, коатмунди и различных медведей, но ни с одним из этих видов нет ни с одним из "тайного гостя" ничего подобного.

"Вот, почему это так страшно, потому что никто даже не может сказать, что это такое", - говорит она.

Она добавила, что у животного крысиная морда, глаза очень маленькие и далеко расставлены, длинный острый нос и рот, как у крыс. Руки и ноги длинные, тело тоже длинное и шоколадно-коричневый мех, густой и грубый, который покрывает все тело.

Соседи также приходили посмотреть на странное животное. Некоторые сделали предположение, что это енот с чесоткой, больной чем-то. Дженай не соглашается, потому что говорит, что видит енотов часто и не имеет с ними ничего общего.

Что такое Эль Чупакабра

В переводе с испанского - "козосос", "козий вампир", и это животное из американского фольклора. Говорят, что это чудовище небольших размеров, которое нападает на животных, особенно на коз и пьет их кровь.

Чупакабру часто описывают как рептилоидное существо с шипами вдоль спины или как странное бесшерстное животное с острыми зубами. В небольших городах в Латинской Америке и юго-западе США уверены, что чупакабра действительно существует.

Именно это животное несет ответственность за странные смерти животных, когда животные были полностью лишены крови. Впервые упоминания о чупакабре появились в Пуэрто-Рико в 1975 году, когда на ферме за одну ночь загадочным образом погибли все куры и у них не осталось ни грамма крови. Впоследствии слухи о загадочном животном начали распространяться в США и Мексике, затем в Европе и даже в Украине.

Несмотря на отсутствие научных доказательств, легенда о чупакабре остается популярной в некоторых местностях. Преимущественно люди, которые ее видят, видят собак, койотов, енотов, лисиц, шакалов и даже дикобразов, которые больны чесоткой - кожным заболеванием, вызванным клещами.

Также это могут быть животные с мутацией. В 2005 году фермер поймал в капкан существо, которое нападало на его скот и оказалось, что это - старый и лысый койот, который еще и очень болен.

Животные с чесоткой имеют сильную потерю шерсти, неприятный запах и они более восприимчивы к бактериальным инфекциям. Вследствие своей слабости чесоточные животные часто охотятся на домашних животных, потому что голодны.

Есть ли чупакабра в Украине?

За последние 20 лет было несколько сообщений о чупакабре. Впервые о ней заговорили еще в 2003 году. И видели странное ужасное животное в разных областях - преимущественно на западе страны и в центре.

В Ровенской области в 2010 году неизвестное животное напало на женщину, а перед тем - в соседнем селе зверь высосал кровь у почти полусотни кроликов.

Ученые предполагали, что это может быть мутант или животное, с которым проводили биологические эксперименты.

"Знаю, что при советской власти проводили много опытов по генной инженерии на засекреченных военных базах", - предполагал зооинженер Георгий Грищук.

Опытные охотники говорили, что это может быть животное с мутациями, которое мигрировало из Чернобыльской зоны.