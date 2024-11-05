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6 загадкових істот, яких досі шукають вчені

Вівторок 05 листопада 2024 10:30
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6 загадкових істот, яких досі шукають вчені Йеті (зображення: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Мільйони людей вірять, що на світі існують не лише знайомі усім тварини, але й загадкові створіння. Які найцікавіші істоти з наукових гіпотез та народних легенд привертають найбільшу увагу?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про міфічних мешканців нашої планети, які захоплюють уяву людей протягом століть.

Йеті

Йеті, або "Сніговий чоловік", є легендарним створінням, що, згідно з розповідями, мешкає в Гімалаях. Описують його як велетенську людиноподібну істоту, покриту шерстю.

Багато експедицій шукали йеті, проте жодного наукового підтвердження його існування не знайдено. Однак численні свідчення та фотографії, що нібито зображують йеті, продовжують інтригувати дослідників і любителів пригод.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіТак гіпотетично виглядає йеті (зображення: Вікіпедія)

Лох-несське чудовисько

Лох-несське чудовисько - це ще одне загадкове створіння, яке, згідно з легендами, мешкає в озері Лох-Несс у Шотландії. Його часто описують як величезну рептилію, що нагадує плезіозавра.

З моменту першого зареєстрованого спостереження у 1930-х роках, багато людей намагалися зафіксувати його на відео або фото, проте жодне з цих підтверджень не отримало визнання в науковому світі.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіРеконструкція зустрічі людини і Лох-несського чудовиська (зображення: Вікіпедія)

Чупакабра

Чупакабра, або "кровопивець", - це створіння, що виникло в Пуерто-Ріко в 1990-х роках. Воно славиться тим, що нападає на домашню худобу і п’є їхню кров.

Описують його як маленького, покритого шкірою, схожого на ящірку монстра. Це істота стала символом сучасного фольклору, і хоча багато людей стверджують, що бачили чупакабру, жодного наукового підтвердження її існування немає.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіЧупакабра (зображення: Вікіпедія)

Мокеле-Мбембе

Мокеле-Мбембе - це гігантське водне створіння, що нібито мешкає у річках Конго. Багато дослідників вважають його живим доказом того, що плезіозаври все ще існують.

Однак, попри численні експедиції, жодного підтвердження його існування не знайдено. Легенда про Мокеле-Мбембе продовжує надихати людей шукати це загадкове створіння.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіМокеле-Мбембе (зображення: fantasticbeings.fandom.com)

Бігфут

Бігфут, також відомий як "Сасквоч", - це міфічна людиноподібна істота, що, за свідченнями, живе в лісах Північної Америки. Вважається, що бігфут досягає значних розмірів і має довге волосся.

Як і в випадку з йеті, численні свідчення та фотографії його існування залишаються спірними. Багато криптозоологів продовжують шукати докази, щоб підтвердити або спростувати цю легенду.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіКінокадр, на який гіпотетично попав бігфут (зображення: Вікіпедія)

Кракен

Кракен - це міфічна морська істота, що за переказами, живе в глибинах Північного моря. Його описують як величезного восьминога або кальмара, здатного потопити кораблі.

Легенди про кракена зародилися серед моряків, які намагалися пояснити таємничі зникнення суден. Хоча багато свідчень про його існування виглядають сумнівно, кракен залишається символом загадковості морських глибин.

6 загадкових істот, яких досі шукають вченіКракен (зображення: Вікіпедія)

Раніше ми писали про 11 маловідомих, але неймовірно крутих істот українського фольклору.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: видання How Stuff Works, Cree Lightning, Вікіпедія.

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