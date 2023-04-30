Дивіться, якою стане Україна після відбудови. Нові проєкти для зруйнованих міст (фото)

У столиці презентували проєкти відбудови для зруйнованих війною локацій в Охтирці, Тростянці та Ічні. Усі роботи створили учасниці освітнього курсу "Урбаністика". Найкращі проєкти доопрацюють команди експертів та запропонують місцевій владі втілити їх у життя.

Про це стало відомо зі сторінки організаторів проєкту STEM is FEM у Facebook .

Будинок культури в Охтирці

8 березня 2022 року Росія серед ночі скинули бомби на центр Охтирки, що в Сумській області. Разом з будинками міської ради, музею, був зруйнований і будинок культури. Ця споруда пережила дві Світові війни - під час першої тут був розміщений шпиталь, а під час Другої - одну стіну пошкодив ворожий снаряд.

Місцева влада практично відразу після атаки заявила про бажання відновити будівлю та прилеглу територію.

Учасниці проєкту запропонували наступний варіант облаштування даної ділянки.

Будинок культури після російської бомби (скриншот okhtyrka.net)

Так може виглядати територія навколо будинку культури в Охтирці (фото: Урбаністика)

Привокзальна площа в Тростянці

Тростянець Сумської області був місяць під окупацією російських військ торік. Місто зазнало значних руйнувань. Зокрема дуже постраждала привокзальна площа.

На залізничному вокзалі знаходився штаб окупантів. А на самій площі було дуже багато ворожої військової техніки. Але українські воїни знищили і штаб, і техніку ворога, та звільнили місто.

У майбутньому привокзальна площа може мати такий вигляд.

Проєкт відбудови привокзальної площі у Тростянці (фото: Урбаністика)

Міський парк в Ічні

Ічня розташована на півдні Чернігівщині. Уже в перші дні повномасштабної війни Ічнянська громада була окупована росіянами, а через села громади проходили військові колони ворогів.

Міський парк є одним із центральних місць для відпочинку в Ічні. Авторки проєкту пропонують облаштувати його наступним чином.

Проєкт облаштування міського парку в Ічні (фото: Урбаністика)