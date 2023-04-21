Дивіться, як виглядатиме готель у Карпатах, що "зливатиметься" із природою (фото)

Українські архітектори створили проєкт готелю у Карпатах, який матиме мінімальне втручання у ландшафт і не порушуватиме гармонії природи й гірських пейзажів.

Про це пише The Village .

Яка концепція готелю

Майстерня дизайну та архітектури Makhno Studio розробила проєкт готелю "Карпати" у сучасному українському стилі. За словами авторів, концепція така, що споруда матиме лише мінімальне втручання у гірський ландшафт.

"В основі будівлі лежить кам'яний сад, який ніби витримав випробування часом від самого народження Карпатських гір. Його дизайн є відображенням величних вершин, що тягнуться до сонця", - заявляють архітектори.

У внутрішньому двору готелю розробники проєкту планують розташувати підвісний басейн, а його бордюр оздобити камінням.

Ось так виглядатиме готель, максимально інтегрований у ландшафт (фото: Makhno Studio)

Чим унікальний цей проєкт

Будівлю пропонують спорудити у монохромних відтінках. Аби досягти гармонії із природою, архітектори запозичили "дизайнерські прийоми" зі світу природи - готель максимально позбавлений прямих форм та ліній.

А всі кольори, використані у дизайні, не контрастують із навколишнім середовищем. Кожна кімната матиме панорамні вікна із краєвидом на гори.

У центрі внутрішнього двору готелю пропонують облаштувати басейн (фото: Makhno Studio)

У фойє стіни планують декорувати фірмовою об'ємною плиткою, яку розробила студія.

Архітектори наголошують, що мали на меті створити готель, який виглядатиме як органічне продовження ландшафту. А ще вони хотіли втілити "сучасну українську архітектуру - поєднання минулого і майбутнього".

Ось так може виглядати готель у Карпатах (фото: Makhno Studio)