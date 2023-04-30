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Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)

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Воскресенье 30 апреля 2023 13:50
Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото) Как будут выглядеть разрушенные города после восстановления (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В столице презентовали проекты восстановления для разрушенных войной локаций в Ахтырке, Тростянце и Ичне. Все работы создали участницы образовательного курса "Урбанистика". Лучшие проекты доработают команды экспертов и предложат местным властям реализовать их в жизнь.

Об этом стало известно со страницы организаторов проекта STEM is FEM в Facebook.

Дом культуры в Ахтырке

8 марта 2022 года Россия ночью сбросили бомбы на центр Ахтырки, что в Сумской области. Вместе с домами городского совета, музея был разрушен и дом культуры. Это сооружение пережило две Мировые войны - во время первой здесь был расположен госпиталь, а во время Второй - одну стену повредил вражеский снаряд.

Местные власти практически сразу после атаки заявили о желании восстановить здание и близлежащую территорию.

Участнице проекта предложили следующий вариант обустройства данного участка.

Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Дом культуры после российской бомбы (скриншот okhtyrka.net)

Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото) Так может выглядеть территория вокруг дома культуры в Ахтырке (фото: Урбанистика)

Привокзальная площадь в Тростянце

Тростянец Сумской области был месяц под оккупацией российских войск в прошлом году. Город претерпел значительные разрушения. В частности, очень пострадала привокзальная площадь.

На железнодорожном вокзале находился штаб оккупантов. А на самой площади было очень много вражеской военной техники. Но украинские воины уничтожили и штаб, и технику врага, и освободили город.

В будущем привокзальная площадь может выглядеть так.

Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Проект восстановления привокзальной площади в Тростянце (фото: Урбанистика)

Городской парк в Ичне

Ичня находится на юге Черниговщины. Уже в первые дни полномасштабной войны Ичнянская община была оккупирована российскими войсками, а через села общины проходили военные колонны врагов.

Городской парк является одним из центральных мест отдыха в Ичне. Авторы проекта предлагают обустроить его следующим образом.

Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Смотрите, какой станет Украина после восстановления. Новые проекты для разрушенных городов (фото)Проект обустройства городского парка в Ичне (фото: Урбанистика)

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Ичня Ахтырка Тростянец