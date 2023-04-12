Ось як би виглядав Київ без авто й білбордів на набережній Дніпра (фото і відео)

Німецький графічний дизайнер Ян Каменські створив візуалізацію того, як міг би виглядати Київ без автошляху на набережній Дніпра поблизу Поштової площі. Анімаційний ролик митець розробив за сприяння міжнародної велосипедної організації BYCS.

Фото і відео альтернативної столиці ділимось у матеріалі нижче .

Як митець створив анімацію альтернативного Києва

"Олексій Хворостенко (велосипедний мер Києва) запропонував мені створити утопію в його місті. Під час війни в Україні велосипеди стали важливим і необхідним видом транспорту для громадян, а також основним джерелом доставки гуманітарної допомоги", - написав митець у своєму Instagram.

Каменські створює короткометражні анімаційні фільми про міста, зручні для людей з 2020 року. Такі візуалізації він розробив для Мадриду, Лісабону, Берліну, Брюсселю, Штутгарту, Токіо - загалом понад 20 міст.

"Я вірю в силу образів. Важливо побачити, що станеться, якщо вулиці, де переважають автомобілі, ми уявимо місцями, які зручні для людей. Мої утопічні анімації - це візуальні аргументи для змін. За допомогою своїх утопій я хочу робити можливості видимими. Це запрошення замислитись над нашою реальністю, а суспільству подивитися в дзеркало", - заявив митець.

Так митець "бачить" сучасний стан набережної (скриншот із відео)

Як виглядатиме Київ без авто на набережній Дніпра

Дизайнер "побачив" новий Київ без автошляху на набережній Дніпра. Замість дороги він розмістив зелену зону для відпочинку, яка облаштована зручними лавочками й велосипедною доріжкою.

Для візуалізації Каменські вибрав відрізок набережної поблизу Поштової площі. Анімаційний ролик створював на основі фотографій локації, які надав Олексій Хворостенко.

Такою може бути набережна без автівок, дороги й білбордів (скриншот із відео)