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Дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа (фото)

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Київ, Понеділок 15 травня 2023 16:21
Дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа (фото) Яким буде новий сквер біля станції метро "Шулявська" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Києві біля станції метро "Шулявська" знесли майже два десятки МАФів. Замість них на цій території облаштовують сквер. Відкриття нової зеленої зони заплановано на 15-20 червня.

Про це повідомляє КМДА.

Як виглядатиме сквер на Шулявці

Проєкт передбачає створення зеленої зони уздовж Берестейського проспекту, навпроти будівлі "Преса України". Сквер збудують коштом міського бюджету. Точну вартість влада поки не розголошує, обіцяє її озвучити після завершення робіт.

Візуалізацією майбутнього скверу на Шулявці поділились на інформаційному щиті. У новій зоні озеленення облаштують доріжки, встановлять лавочки й висадять рослини. Зараз уже ведуться будівельні роботи на даній ділянці.

Дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа (фото)Інформаційний щит із візуалізацією скверу (фото: Суспільне)

Дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа (фото)Дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа (фото)

Ось так виглядатиме новий сквер на Шулявці (фото: КМДА)

Також зазначається, що біля станції метро "Героїв Дніпра" незабаром також відкриють новий громадський простір, який облаштують замість демонтованих МАФів.

Додамо, що у столиці біля станцій метро масово зносять кіоски. Місцева влада наголошує, що під час війни підземка працює, як укриття для населення, тому проходи до неї мають бути розчищені.

Раніше ми ділились візуалізацією того, як би Київ виглядав без авто і білбордів на набережній Дніпра.

Дивіться фото того, як виглядатиме парк Сверстюка у столиці після реконструкції.

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