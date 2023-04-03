Амфітеатр й дитяча зона. Дивіться, як може змінитись один із київських парків (фото)

Візуалізацією поділились на своїй сторінці автори проєкту у Facebook .

Яка концепція оновленого парку

"Парк Сверстюка у Києві від Aranchii Architects - це ідея переосмислення території, розрізаної електричкою й зайнятою гаражами, і перетворення її на місце для людей. Там кияни зможуть як відпочити, так і подолати шлях до Русанівського каналу та метро Лівобережна", - пише Дмитро Аранчій, один з авторів проєкту.

Ось так може виглядати оновлений парк (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)

У новому просторі передбачена зона відпочинку та кафе, дитяча ігрова зона, амфітеатр, велодоріжка й кладовище домашніх тварин.

Також у публічному просторі облаштують зону сухих фонтанів та скейтпарк.

Ось так може виглядати оновлений парк (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)

"Важливою дрібницею задуму є пропозиція з переосмислення хаотичного поховання домашніх улюбленців", - каже архітектор.

Нове цифрове кладовище для тварин складатиметься із кубів 20 на 20 на 20 см., ці капсули будуть призначенні для поховання. За допомогою мобільного додатку активуватиметься 3D зображення, таким чином можна буде побачити свого улюбленця.

Схема парку і цифрове кладовище (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)