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Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото)

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Киев, Понедельник 15 мая 2023 16:21
Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото) Каким будет новый сквер возле станции метро "Шулявская" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Киеве возле станции метро "Шулявская" снесли около двух десятков МАФов. Вместо них на этой территории обустраивают сквер. Открытие новой зеленой зоны запланировано на 15-20 июня.

Об этом сообщает КГГА.

Как будет выглядеть сквер на Шулявке

Проект предусматривает создание зеленой зоны вдоль Берестейского проспекта, напротив здания "Пресса Украины". Сквер построят за счет городского бюджета. Точную стоимость пока власти не разглашают, обещают ее озвучить после завершения работ.

Визуализацией будущего сквера на Шулявке поделились на информационном щите. В новой зоне озеленения обустроят дорожки, установят лавочки и высадят растения. Сейчас уже ведутся строительные работы на данном участке.

Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото)Информационный щит с визуализацией сквера (фото: Общественное)

Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото)Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото)

Вот так будет выглядеть новый сквер на Шулявке (фото: КГГА)

Также отмечается, что возле станции метро "Героев Днепра" вскоре откроют новое общественное пространство, которое обустроят вместо демонтированных МАФов.

Добавим, что в столице возле станций метро массово сносят киоски. Местные власти отмечает, что во время войны подземка работает как укрытие для населения, поэтому проходы к ней должны быть расчищены.

Раньше мы делились визуализацией того, как Киев выглядел бы без авто и билбордов на набережной Днепра.

Смотрите фото того, как будет выглядеть парк Сверстюка после реконструкции.

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Киев Шулявский путепровод