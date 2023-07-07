Дивіться, як виглядає тварина з найбільшим статевим органом

Синій кит

Цей гігант має не тільки величезне тіло, але й гігантський пеніс. Тільки уявіть, його довжина становить від 2,4 до 3 метрів.

З усім тим, відносно розмірів тіла, синій кит не такий вже й гігант. Якщо масштабувати до параметрів чоловіка, це буде 10-сантиметровий орган. Що, погодьтеся, не так вже й багато.

Синій кит має наймасивніший у світі орган (фото: pixabay)

Африканський слон

Розмір статевого органу слона доходить до 2-х метрів. Співвідношення пеніса до розміру тіла цього ссавця з великою гідністю становить 1: 4 або близько 45 см у людини.

Тому слонів можна сміливо назвати гігантами.

Слони - рекордсмени суходолу (фото: pixabay)

Глибоководний кальмар Onykia ingens

Ці кальмари мешкають на глибині 3000 метрів, а розмір їхнього органу становить майже довжину його тіла. Співвідношення довжини пеніса в одиницях тіла у нього становить 1:1, а іноді і більше.

Так, у одного спійманого 38-сантиметрового кальмара спостерігали ерекцію, при якій розмір члена досяг 67 см.

Кальмари мають довжелезні органи (фото: Вікіпедія)

Аргентинська савка

Цей представник сімействі качиних є справжнім рекордсменом серед пташиних, адже його пеніс у два рази довше тіла.

Середній розмір птиці становить близько 20 см, в той час як довжина пеніса досягає 42,5 см. А ще орган дуже закручений.

Хто б міг подумати про те, що у птаха таке достоїнство (фото: Вікіпедія)

Морський жолудь

А ось цей мешканець морського дна дійсно рекордсмен.Ці нерухомі ракоподібні можуть змінювати розмір своїх статевих органів залежно від середовища.

У них найбільші пеніси щодо розмірів їх тіла, досягаючи співвідношення 40: 1. Так як більшу частину часу вони проводять на камені, вони відрощують довгий пеніс, щоб збільшити шанси на запліднення.

Коли рачок готовий до розмноження, він розмотує довгий трубчастий пеніс і направляє його через кришечку для пошуку сусіднього дорослого сусіда.

Морський жолудь має рекордний статевий орган (фото: Вікіпедія)