Смотрите, как выглядит животное с самым большим половым органом

Синий кит

Этот гигант обладает не только огромным телом, но и гигантским пенисом. Только вообразите, его длина составляет от 2,4 до 3 метров.

Тем не менее относительно размеров тела, синий кит не такой уж и гигант. Если масштабировать до параметров мужчины, то это будет 10-сантиметровый орган. Что, согласитесь, не так уж много.

Синий кит имеет самый массивный в мире орган (фото: pixabay)

Африканский слон

Размер полового органа слона доходит до 2-х метров. Соотношение пениса к размеру тела этого млекопитающего с большим достоинством составляет 1:4 или около 45 см у человека.

Потому слонов можно смело назвать гигантами.

Слоны - рекордсмены суши (фото: pixabay)

Глубоководный кальмар Onykia ingens

Эти кальмары обитают на глубине 3000 метров, а размер их органа составляет почти длину его тела. Соотношение длины пениса в единицах тела у него составляет 1:1, а иногда и больше.

Так, у одного пойманного 38-сантиметрового кальмара наблюдали эрекцию, при которой размер члена достиг 67 см.

Кальмары имеют длинные органы (фото: Википедия)

Аргентинская совка

Этот представитель семейства утиных является настоящим рекордсменом среди птичьих, ведь его пенис в два раза длиннее тела.

Средний размер птицы составляет около 20 см, в то время как длина члена достигает 42,5 см. А еще орган очень закрученный.

Кто бы мог подумать, что у птицы такое достоинство (фото: Википедия)

Морской желудь

А вот этот обитатель морского дна действительно рекордсмен. Эти неподвижные ракообразные могут изменять размер своих половых органов в зависимости от среды.

У них самые большие члены относительно размеров их тела, достигая соотношения 40:1. Так как большую часть времени они проводят на камне, они отращивают длинный член, чтобы увеличить шансы на оплодотворение.

Когда рачок готов к размножению, он разматывает длинный трубчатый член и направляет его через крышечку для поиска соседнего взрослого соседа.

Морской желудь имеет рекордный половой орган (фото: Википедия)