Дивіться, як виглядає найбільша у світі колекція мобільників (фото і відео)

Андрій Білбі Арджентіс із Румунії встановив новий рекорд у колекціонуванні мобільних пристроїв, перевершивши попереднього рекордсмена з Туреччини, Екрема Карагудекоглу, який мав у своїй колекції 2 779 телефонів.

Найбільша колекція мобільних телефонів знаходиться у Андрій Білбі Арджентіс із Румунії (фото: Facebook/Phone YouTubers and Collectors)

Загальна кількість телефонів у колекції Андрія перевищує попередній рекорд, але враховуються лише унікальні моделі, а не дублікати. Він зібрав свою вражаючу колекцію лише за 5 років, починаючи з 2018 року.

У його вітальні виставлені тисячі мобільних пристроїв, що становлять як застарілі моделі, так і новинки, створюючи враження справжнього магазину. Андрій обійшов попереднього рекордсмена на 677 пристроїв.