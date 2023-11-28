Смотрите, как выглядит самая большая в мире коллекция мобильников (фото)

Андрей Билби Арджентис из Румынии установил новый рекорд в коллекционировании мобильных устройств, превзойдя предыдущего рекордсмена из Турции, Экрема Карагудекоглу, который имел в своей коллекции 2 779 телефонов.

Самая большая коллекция мобильных телефонов находится у Андрея Билби Арджентиса из Румынии (фото: Facebook/Phone YouTubers and Collectors)

Общее количество телефонов в коллекции Андрея превышает предыдущий рекорд, но учитываются только уникальные модели, а не дубликаты. Он собрал свою поразительную коллекцию всего за 5 лет, начиная с 2018 года.

В его гостиной выставлены тысячи мобильных устройств, составляющие как устаревшие модели, так и новинки, создавая впечатление настоящего магазина. Андрей обошел предыдущего рекордсмена на 677 устройств.