Названо найгостріший перець у світі. Його змогли з'їсти лише 5 людей!

Книга рекордів Гіннеса обрала найгостріший у світі перець чилі. Його назва Pepper X і він ще більш гостріший, ніж сорт "Каролінський жнець", який тримав першість "пекучості" 10 років!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Що відомо про Pepper X

Pepper X виростив Ед Каррі, засновник компанії Puckerbutt Pepper Company (США), який також створив попередній рекордсмен - "Каролінський жнець".

Ед вирощував перець на своїй фермі більше 10 років, схрещуючи його з деякими зі своїх найгостріших перців, щоб збільшити вміст капсаїцину.

Названо найгостріший перець у світі (guinnessworldrecords.com)

По шкалі пекучості Сковілла - новий перець має 2 693 000 SHU, у "Каролінського женця" було 2 200 000 SHU (для контексту, сорт гострого перцю Халапеньйо має від 3 000 до 8 000 SHU).

Зазначимо, що шкала Сковілла використовується для вимірювання гостроти перцю чилі.

Вона базується на концентрації капсаїцину, який є активним компонентом перцю чилі та викликає відчуття печіння при контакті з тканинами людини.

У Книгу рекордів Гіннесса внесли новий найгостріший перець у світі (guinnessworldrecords.com)

Поширена думка, що насіння перцю робить його гострим. Однак це неправда, оскільки капсаїцин міститься в плаценті - тканині, в якій міститься насіння.

Зовнішня частина Pepper X має безліч вигинів та виступів, а це означає, що всередині є більше місця для зростання плаценти.

Так виглядає найгостріший перець у світі (фото: guinnessworldrecords.com)

Ед каже, що з'їсти цей перець наважуються одиниці. Особливо, коли бачать, які муки переживають ті, хто його скуштував.