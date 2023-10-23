В Ужгороді виросли найвищі чорнобривці в Україні. Дивіться, як вони виглядають (фото)

В Ужгороді пенсіонерка виростила найбільші чорнобривці. Жінка не використала при цьому жодних добрив, а її квіти встановили рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Лани Вітрової у Facebook.

Як виглядають рекордні чорнобривці Тетяна Газа - військова пенсіонерка з Ужгорода. За її словами, квіти виросли на твердому ґрунті. Чорнобривці виросли заввишки 2 метри та 14 сантиметрів. "Можливо, чорнобривці вирішили, що вони ліани? Або просто захотіли прославити свою господиню. І це їм вдалося. Тетяна Газа отримує від нас Сертифікат про рекорд України в категорії "Жива природа" - "Найвищі чорнобривці в Україні", - написала Вєтрова. В Ужгороді виросли найвищі чорнобривці в Україні (фото: Facebook/Лана Вєтрова)