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Дивіться, як виглядає найбільша у світі колекція мобільників (фото і відео)

Вівторок 28 листопада 2023 19:15
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Дивіться, як виглядає найбільша у світі колекція мобільників (фото і відео) Румун показав найбільшу колекцію мобільних телефонів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Андрій Білбі Арджентіс із Румунії зібрав унікальну колекцію, що включає 3 456 мобільних пристроїв різних марок, що принесло йому заслужене місце у "Книзі рекордів Гіннесса".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records.

Андрій Білбі Арджентіс із Румунії встановив новий рекорд у колекціонуванні мобільних пристроїв, перевершивши попереднього рекордсмена з Туреччини, Екрема Карагудекоглу, який мав у своїй колекції 2 779 телефонів.

Дивіться, як виглядає найбільша у світі колекція мобільників (фото і відео)Дивіться, як виглядає найбільша у світі колекція мобільників (фото і відео)Найбільша колекція мобільних телефонів знаходиться у Андрій Білбі Арджентіс із Румунії (фото: Facebook/Phone YouTubers and Collectors)

Загальна кількість телефонів у колекції Андрія перевищує попередній рекорд, але враховуються лише унікальні моделі, а не дублікати. Він зібрав свою вражаючу колекцію лише за 5 років, починаючи з 2018 року.

У його вітальні виставлені тисячі мобільних пристроїв, що становлять як застарілі моделі, так і новинки, створюючи враження справжнього магазину. Андрій обійшов попереднього рекордсмена на 677 пристроїв.

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