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Смотрите, как выглядит самая большая в мире коллекция мобильников (фото)

Вторник 28 ноября 2023 19:15
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Смотрите, как выглядит самая большая в мире коллекция мобильников (фото) Румын показал самую большую коллекцию мобильных телефонов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Андрей Билби Арджентис из Румынии собрал уникальную коллекцию, включающую 3 456 мобильных устройств разных марок, что принесло ему заслуженное место в "Книге рекордов Гиннесса".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса Guinness World Records.

Андрей Билби Арджентис из Румынии установил новый рекорд в коллекционировании мобильных устройств, превзойдя предыдущего рекордсмена из Турции, Экрема Карагудекоглу, который имел в своей коллекции 2 779 телефонов.

Смотрите, как выглядит самая большая в мире коллекция мобильников (фото)Смотрите, как выглядит самая большая в мире коллекция мобильников (фото)Самая большая коллекция мобильных телефонов находится у Андрея Билби Арджентиса из Румынии (фото: Facebook/Phone YouTubers and Collectors)

Общее количество телефонов в коллекции Андрея превышает предыдущий рекорд, но учитываются только уникальные модели, а не дубликаты. Он собрал свою поразительную коллекцию всего за 5 лет, начиная с 2018 года.

В его гостиной выставлены тысячи мобильных устройств, составляющие как устаревшие модели, так и новинки, создавая впечатление настоящего магазина. Андрей обошел предыдущего рекордсмена на 677 устройств.

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