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Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео

Фото: Володимир Зеленський у Херсоні (РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський 14 листопада відвідав нещодавно звільнений від окупантів Херсон.

Дивіться нижче в матеріалі Styler емоційні фото і відео зустрічі президента з військовими, журналістами і херсонцями.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Мандрівник і волонтер Дмитро Комаров запитав у Зеленського під час прес-конференції, чому він вирішив записати звернення саме в Херсоні, коли ворог поруч, просто по той бік Дніпра.

"Важливо бути тут. Тут люди ризикують, журналісти ризикують. Треба підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не тільки говоримо, обіцяємо, ми реально повертаємося, повертаємо наш прапор", - відповів президент.

Фото: Володимир Зеленський відвідав Херсон (РБК-Україна)

Президент привітав людей, які вигукували "Слава Україні".

Фото: t.me/lachentyt

Зазначимо, що Херсон був окупований з 2 березня 2022 року. 11 листопада в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

Раніше ми писали, як мешканці міста зустрічали своїх героїв - ЗСУ.

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