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Смотрите, как в Херсоне встречают Зеленского: эмоциональные фото и видео

Фото: Владимир Зеленский в Херсоне (РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский 14 ноября посетил недавно освобожденный от оккупантов Херсон.

Смотрите ниже в материале Styler эмоциональные фото и видео встречи президента с военными, журналистами и херсонцами.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - сказал он военным.

Путешественник и волонтер Дмитрий Комаров спросил Зеленского во время пресс-конференции, почему он решил записать обращение именно в Херсоне, когда враг рядом, прямо по ту сторону Днепра.

"Важно быть здесь. Здесь люди рискуют, журналисты рискуют. Надо поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим, обещаем, мы реально возвращаемся, возвращаем наш флаг", - ответил президент.

Фото: Владимир Зеленский посетил Херсон (РБК-Украина)

Президент приветствовал людей, восклицавших "Слава Украине".

Фото: t.me/lachentyt

Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года. 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины .

Раньше мы писали, как жители города встречали своих героев – ВСУ.

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Владимир ЗеленскийХерсон