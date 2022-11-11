Люди скандують ЗСУ і обіймають воїнів: емоційні відео зі звільненого Херсона

Херсон офіційно повернувся під контроль України, а Збройні сили вже зайшли в центр міста. 11 листопада наш обласний центр, а разом і з ним вся країна, не стримують емоцій.

Дивіться яскраві і щемливі відео прямо з місця подій в матеріалі Styler нижче.

В центр Херсона вийшло багато місцевих мешканців, біля Херсонської ОДА вони скандують "ЗСУ!" і обіймають героїв. Військові йдуть вулицями, а люди зустрічають справжніх визволителів прапорами, піснями, сльозами і нестримними емоціями. А ось як гучно про себе заявляють перші авто з українськими прапорами. Відтепер нова карта бойових дій від Deep State виглядає так: Скріншот: deepstatemap.live