Дитяче Євробачення-2024. Всі пісні учасників (відео)

Як голосувати за Артема Котенка

За правилами конкурсу глядачі можуть віддавати голос за представника своєї країни. Голосування почалося 15 листопада і триватиме до початку фіналу, який заплановано на 19.00.

Тож, ще є можливість проголосувати за Україну. Це можна зробити на сайті. Котенко буде виступати під 14 номером.

Всі пісні учасників Дитячого Євробачення

Simone Grande - "Pigiama Party" (Італія)

ANNABELLE - "Tänavad" (Естонія)

Nikol Çabeli - "Vallëzoj" (Албанія)

Leo - "Cosmic Friend" (Вірменія)

Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кіпр)

Titouan - "Comme ci comme ça" (Франція)

North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Північна Македонія)

Dominik Arim - "All Together" (Польща)

Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузія)

Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Іспанія)

Bjarne - "Save the Best For Us (Німеччина)

Stay Tuned - "Music" (Нідерланди)

Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)

Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Україна)

Victoria Nicole - "Esperança" (Португалія)

Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ірландія)

Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)