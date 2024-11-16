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Дитяче Євробачення-2024. Всі пісні учасників (відео)

Дитяче Євробачення 2024 (колаж РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 16 листопада в Мадриді відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2024. Україну на конкурсі представить 12-річний Артем Котенко, який народився та мешкає в місті Охтирка на Сумщині.

Як голосувати за України та з якими піснями виступатимуть діти, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як голосувати за Артема Котенка

За правилами конкурсу глядачі можуть віддавати голос за представника своєї країни. Голосування почалося 15 листопада і триватиме до початку фіналу, який заплановано на 19.00.

Тож, ще є можливість проголосувати за Україну. Це можна зробити на сайті. Котенко буде виступати під 14 номером.

Всі пісні учасників Дитячого Євробачення

Simone Grande - "Pigiama Party" (Італія)

 

ANNABELLE - "Tänavad" (Естонія)

 

Nikol Çabeli - "Vallëzoj" (Албанія)

 

Leo - "Cosmic Friend" (Вірменія)

 

Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кіпр)

 

Titouan - "Comme ci comme ça" (Франція)

 

North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Північна Македонія)

 

Dominik Arim - "All Together" (Польща)

 

Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузія)

 

Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Іспанія)

 

Bjarne - "Save the Best For Us (Німеччина)

 

Stay Tuned - "Music" (Нідерланди)

 

Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)

 

Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Україна)

 

Victoria Nicole - "Esperança" (Португалія)

 

Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ірландія)

 

Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)

 

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