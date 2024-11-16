Дитяче Євробачення-2024. Всі пісні учасників (відео)

Вже 16 листопада в Мадриді відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2024. Україну на конкурсі представить 12-річний Артем Котенко, який народився та мешкає в місті Охтирка на Сумщині.
Як голосувати за України та з якими піснями виступатимуть діти, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
За правилами конкурсу глядачі можуть віддавати голос за представника своєї країни. Голосування почалося 15 листопада і триватиме до початку фіналу, який заплановано на 19.00.
Тож, ще є можливість проголосувати за Україну. Це можна зробити на сайті. Котенко буде виступати під 14 номером.
До слова, раніше ми розповідали, що відомо про Артема Котенка, який представляє Україну на Дитячому Євробаченні.
Окрім цього, дивіться, як Трінчер виступала на Дитячому Євробаченні майже 10 років тому.