Як Трінчер виступила на Дитячому Євробаченні. Після цього дня вона хотіла назавжди піти зі сцени

Вже мало хто пам'ятає, але співачка Анна Трінчер починала свою кар'єру ще у дитинстві. Вона навіть представляла Україну на Дитячому Євробаченні, але після участі у пісенному конкурсі ледь не пішла зі сцени.

Як виступала Трінчер та чому вона не хотіла продовжувати кар'єру після Дитячого Євробачення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли Трінчер була на Дитячому Євробаченні

Юна співачка брала участь у пісенному конкурсі у 2015 році. Тоді їй було приблизно 14 років. Анна була маленькою, хвилювалася, але на сцені вона не могла не вразити слухачів "живим" співом та щемливою піснею "Почну з себе".

Трінчер на Євробаченні (скріншоти)

Співачка щиро вірила у перемогу. Вона намагалася повністю розкрити увесь свій талант. У неї був яскравий номер, під час якого вона співала, ніби у величезній квітці.

Трінчер на Дитячому Євробаченні (скріншоти)

Втім, перемогу Анна не здобула. Юній артистці вдалося отримати 38 балів, через що вона опинилася на 11 місці.

Трінчер на Дитячому Євробаченні у 2015 році - відео

І виявилося, що це боляче по ній вдарило. Лише зараз, після майже 10 років, Трінчер зізнається, що важко перенесла поразку. Ба більше, після того дня, коли Анна не зуміла принести Україні перше місце, вона хотіла назавжди піти зі сцени.

"Дитяче Євробачення стало для мене справжньою школою життя, яка навчила вірити в себе, навіть коли це здається найскладнішим. Цей досвід допоміг мені не боятися сцени, не звертати уваги на думку інших і завжди слідувати своїм мріям", - потім казала зірка.

Втім, вже за рік співачка все ж зуміла опанувати себе. Тому вона повернулася на сцену й продовжувала виступати. І нині артистка може похизуватися хітами, кліпами з мільйонними переглядами та сторінками у соцмережах, на які підписані чимало користувачів.

Як Трінчер виглядає зараз (фото: instagram.com/annatrincher_official)