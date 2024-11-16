Детское Евровидение-2024. Все песни участников (видео)

Уже 16 ноября в Мадриде состоится финал Детского Евровидения 2024. Украину на конкурсе представит 12-летний Артем Котенко, родившийся в городе Ахтырка на Сумщине.
Как голосовать за Украину и с какими песнями будут выступать дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По правилам конкурса, зрители могут отдавать голос за представителя своей страны. Голосование началось 15 ноября и продлится до начала финала, запланированного на 19.00.
Так что еще есть возможность проголосовать за Украину. Это можно сделать на сайте. Котенко будет выступать под 14-м номером.
К слову, ранее мы рассказывали, что известно об Артеме Котенко, представляющем Украину на Детском Евровидении.
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