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Детское Евровидение-2024. Все песни участников (видео)

Детское Евровидение 2024 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже 16 ноября в Мадриде состоится финал Детского Евровидения 2024. Украину на конкурсе представит 12-летний Артем Котенко, родившийся в городе Ахтырка на Сумщине.

Как голосовать за Украину и с какими песнями будут выступать дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как голосовать за Артема Котенко

По правилам конкурса, зрители могут отдавать голос за представителя своей страны. Голосование началось 15 ноября и продлится до начала финала, запланированного на 19.00.

Так что еще есть возможность проголосовать за Украину. Это можно сделать на сайте. Котенко будет выступать под 14-м номером.

Все песни участников Детского Евровидения

Simone Grande - "Pigiama Party" (Италия)

 

ANNABELLE - "Tänavad" (Эстония)

 

Nikol Cabeli - "Vallezoj" (Албания)

 

Leo - "Cosmic Friend" (Армения)

 

Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кипр)

 

Titouan - "Comme ci comme ça" (Франция)

 

North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Северная Македония)

 

Dominik Arim - "All Together" (Польша)

 

Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузия)

 

Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Испания)

 

Bjarne - "Save the Best For Us (Германия)

 

Stay Tuned - "Music" (Нидерланды)

 

Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)

 

Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Украина)

 

Victoria Nicole - "Esperança" (Португалия)

 

Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ирландия)

 

Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)

 

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