Дитяче Євробачення-2024. Всі пісні учасників (відео)
Вже 16 листопада в Мадриді відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2024. Україну на конкурсі представить 12-річний Артем Котенко, який народився та мешкає в місті Охтирка на Сумщині.
Як голосувати за України та з якими піснями виступатимуть діти, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Як голосувати за Артема Котенка
За правилами конкурсу глядачі можуть віддавати голос за представника своєї країни. Голосування почалося 15 листопада і триватиме до початку фіналу, який заплановано на 19.00.
Тож, ще є можливість проголосувати за Україну. Це можна зробити на сайті. Котенко буде виступати під 14 номером.
Всі пісні учасників Дитячого Євробачення
Simone Grande - "Pigiama Party" (Італія)
ANNABELLE - "Tänavad" (Естонія)
Nikol Çabeli - "Vallëzoj" (Албанія)
Leo - "Cosmic Friend" (Вірменія)
Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кіпр)
Titouan - "Comme ci comme ça" (Франція)
North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Північна Македонія)
Dominik Arim - "All Together" (Польща)
Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузія)
Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Іспанія)
Bjarne - "Save the Best For Us (Німеччина)
Stay Tuned - "Music" (Нідерланди)
Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)
Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Україна)
Victoria Nicole - "Esperança" (Португалія)
Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ірландія)
Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)
До слова, раніше ми розповідали, що відомо про Артема Котенка, який представляє Україну на Дитячому Євробаченні.
Окрім цього, дивіться, як Трінчер виступала на Дитячому Євробаченні майже 10 років тому.