Детское Евровидение-2024. Все песни участников (видео)

Уже 16 ноября в Мадриде состоится финал Детского Евровидения 2024 . Украину на конкурсе представит 12-летний Артем Котенко, родившийся в городе Ахтырка на Сумщине.

Как голосовать за Украину и с какими песнями будут выступать дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как голосовать за Артема Котенко

По правилам конкурса, зрители могут отдавать голос за представителя своей страны. Голосование началось 15 ноября и продлится до начала финала, запланированного на 19.00.

Так что еще есть возможность проголосовать за Украину. Это можно сделать на сайте. Котенко будет выступать под 14-м номером.

Все песни участников Детского Евровидения

Simone Grande - "Pigiama Party" (Италия)

ANNABELLE - "Tänavad" (Эстония)

Nikol Cabeli - "Vallezoj" (Албания)

Leo - "Cosmic Friend" (Армения)

Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кипр)

Titouan - "Comme ci comme ça" (Франция)

North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Северная Македония)

Dominik Arim - "All Together" (Польша)

Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузия)

Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Испания)

Bjarne - "Save the Best For Us (Германия)

Stay Tuned - "Music" (Нидерланды)

Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)

Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Украина)

Victoria Nicole - "Esperança" (Португалия)

Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ирландия)

Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)