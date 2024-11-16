Детское Евровидение-2024. Все песни участников (видео)
Уже 16 ноября в Мадриде состоится финал Детского Евровидения 2024. Украину на конкурсе представит 12-летний Артем Котенко, родившийся в городе Ахтырка на Сумщине.
Как голосовать за Украину и с какими песнями будут выступать дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как голосовать за Артема Котенко
По правилам конкурса, зрители могут отдавать голос за представителя своей страны. Голосование началось 15 ноября и продлится до начала финала, запланированного на 19.00.
Так что еще есть возможность проголосовать за Украину. Это можно сделать на сайте. Котенко будет выступать под 14-м номером.
Все песни участников Детского Евровидения
Simone Grande - "Pigiama Party" (Италия)
ANNABELLE - "Tänavad" (Эстония)
Nikol Cabeli - "Vallezoj" (Албания)
Leo - "Cosmic Friend" (Армения)
Maria Pissarides - "Crystal Waters" (Кипр)
Titouan - "Comme ci comme ça" (Франция)
North Macedonia: Ana & Aleksej - "Marathon" (Северная Македония)
Dominik Arim - "All Together" (Польша)
Andria Putkaradze - "To My Mom" (Грузия)
Chloe DelaRosa - "Como La Lola" (Испания)
Bjarne - "Save the Best For Us (Германия)
Stay Tuned - "Music" (Нидерланды)
Idols SM - "Come Noi" (Сан-Марино)
Артем Котенко - "HEAR ME NOW" (Украина)
Victoria Nicole - "Esperança" (Португалия)
Enya Cox Dempsey - "Le Chéile" (Ирландия)
Ramires Sciberras - "Stilla Ċkejkna" (Мальта)
К слову, ранее мы рассказывали, что известно об Артеме Котенко, представляющем Украину на Детском Евровидении.
Кроме того, смотрите, как Тринчер выступала на Детском Евровидении почти 10 лет назад.