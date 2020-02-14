"Диджитализация": в сети показали странную "технологию" ремонта дорог (видео)

В сети высмеяли ремонт дорог в Херсонской области. Дорожники удивили очень странной "технологией", которую применили при ремонте трассы Новотроицкое — Геническ. Работники стали укладывать новый асфальт прямо на слой льда, что существенно снижает эффективность ремонта.

Один из водителей, ехавших по трассе, снял видео "ремонта" и опубликовал ролик в YouTube. На записи запечатлено, как ремонтники выгребают из дорожных ям воду и куски льда, после чего закатывают в них асфальт.

"Вот как у нас кладут асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелют", — говорит автор видео.

Ремонт дорог в Херсонской области

В сети такую "технологию" иронично назвали "диджитализацией", а также отметили, что не особо удивились ситуации.

Стоит отметить, что асфальт укладывается при температуре нижнего основания не ниже +5°С.

Напомним, что ранее стало известно о появлении в Украине скоростных автобанов. В 2020 году планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/ч. Также "Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог. Планируется в будущем сделать два скоростных коридора через Украину от западной границы до Луганска (с ответвлением на Сумы) и Донецка (с ответвлениями на Черновцы, Николаев, Херсон).