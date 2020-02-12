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Зеленский хочет отказаться от ямочного ремонта дорог: все подробности

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 21:33
Зеленский хочет отказаться от ямочного ремонта дорог: все подробности
Владимир Зеленский рассказал про ремонт дорог (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал про ремонт и строительство дорог в Украине

Владимир Зеленский заявил, что от ямочного ремонта дороги в Украине лучше не становятся, при этом чиновники только набивают свои карманы. Президент в рамках программы "Большое стройка" озвучил основные требования относительно строительства и ремонта дорог.

Глава государства считает, что ямочный ремонт должен уйти в прошлое. В приоритете должно быть строительство и капремонт.

"В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%", - цитирует Зеленского официальное интернет-представительство президента Украины.

Во время участия в мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог он также призвал усилить габаритно-весовой контроль на автодорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта дорог и активизировать борьбу с "тендерными троллями".

"С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя борозды. В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh іn motion, то есть взвешивание в движении. Они должны быть распространены на всю территорию страны, а нарушители - отвечать за уничтожение наших дорог", - подчеркнул Зеленский и предложил, чтобы эти технологии были применены на всех новых дорогах, которые будут строиться в этом году.

Президент также призвал разрушить миф, что Украина и хорошие дороги - это несовместимые вещи.

Как написал советник премьер-министра Юрий Голик в своем Facebook, на совещании в Укравтодоре Зеленский назвал основные месседжи:

  • рекордная сумма денег, выделенная на дороги;
  • тысячи километров классных дорог;
  • качество;
  • скорость работ;
  • 12 тысяч новых рабочих мест;
  • прекращение симулирования слабоумия АМКУ;
  • жесткий бан тендерных троллей;
  • минимум ямочного ремонта.

Так, по словам Зеленского, если дороги после ремонта будут смываться после первой зимы, то подрядчика оштрафуют на круглую сумму.

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