В Украине появятся скоростные автобаны: все подробности

В 2020 году планируется начать строительство сети скоростных шоссе
В 2020 году планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/ч. Также "Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог.
"Работа в этом направлении несет непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом от г. Киев в г. Днепр протяженностью 477 км. ускорится более чем на 2 часа и продлится вместо 6 ч. 40 мин. - 4,5 часа", - отметили в "Укравтодоре".
Также планируется в будущем сделать два скоростных коридора через Украину от западной границы до Луганска (с ответвлением на Сумы) и Донецка (с ответвлениями на Черновцы, Николаев, Херсон). На Крым планов нет.
В этом году строительство автобанов запланировано на трассах:
Проектные работы ведутся в направлении 4-полосных трасс по маршрутам:
Напомним, что ранее в сети поразились ужасающему состоянию украинского "автобана". Регистратор снял данное видео на дороге, ведущей из Житомира в Попельню.