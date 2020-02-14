"Діджіталізація": в мережі показали дивну "технологію" ремонту доріг (відео)

У мережі висміяли ремонт доріг у Херсонській області. Дорожники здивували дуже дивною "технологією", яку застосували при ремонті траси Новотроїцьке — Генічеськ. Працівники почали укладати новий асфальт прямо на шар льоду, що істотно знижує ефективність ремонту.

Один з водіїв, який їхав по трасі, зняв відео "ремонту" і опублікував ролик в YouTube. На відео відображено, як ремонтники вигрібають з дорожніх ям воду і шматки льоду, після чого закочують в них асфальт.

"От як у нас кладуть асфальт. Відмінно. Лід вибрали, закидали. Нанотехнології. І геть далі стелять", — говорить автор відео.

Ремонт доріг у Херсонській області

В мережі таку "технологію" іронічно назвали "діджиталізацією", а також зазначили, що не особливо здивувалися ситуації.

Варто відзначити, що асфальт укладається при температурі нижньої основи не нижче +5°C.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про появу в Україні швидкісних автобанів. У 2020 році планується розпочати будівництво мережі швидкісних шосе й автомагістралей з максимально допустимою швидкістю 110-130 км/год. Також "Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг. Планується в майбутньому зробити два швидкісних коридори через Україну від західного кордону до Луганська (з відгалуженням на Суми) і Донецька (з відгалуженнями на Чернігів, Миколаїв, Херсон).