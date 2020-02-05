Кабмин упростил начало работ по строительству дорог

Скоростные автобаны в Украине (facebook.com/ukravtodor.gov.ua)

Соответствующие изменения ускорят восстановление украинских дорог

Кабинет министров на заседании 5 февраля отменил разрешения на начало работ по капитальному строительству автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, соответствующие изменения ускорят восстановление украинских дорог.

"Сегодня правительство ввело эксперимент, который позволит тратить время на работу, а не на бумаги. Дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины", - отметил министр.

Сообщается, что теперь подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства.

"Работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, зато процедуры максимально сократятся. В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия вследствие привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства", - отметил Криклий.

По его словам, соответствующий эксперимент вводится со сроком реализации до 1 января 2022 года.

Напомним, ранее правительство анонсировало в 2020 году тотальные изменения в дорожной отрасли. В частности, планируется отремонтировать около 6 тыс. автомобильных дорог.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2020 году в Украине планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/час.