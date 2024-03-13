Діагностовано переддіабет: лікар розповіла, що категорично не можна їсти

Переддіабет - це стан, коли ви вже на шляху до розвитку діабету 2 типу. І якщо ви терміново не зміните своє життя, є ризик отримати страшний діагноз, що значно підвищує ризик серцевого нападу та виникнення інших проблем зі здоров'ям.

Як потрібно змінити свій раціон харчування, якщо у вас переддіабет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Фахівець зазначає, що здорові зміни в раціоні харчування можуть затримати або навіть запобігти появі діабету 2 типу. Основна мета - скоригувати споживання вуглеводів, віддаючи перевагу складним вуглеводам з низьким глікемічним індексом та коригуючи їх вміст у вашому раціоні. Також варто додати фізичні вправи для спалювання.

Що таке рівень цукру в крові

Рівень цукру в крові - це кількість цукру, що на цей час циркулює у вашому кровотоці. Коли у вас переддіабет, рівень цукру в крові вищий, ніж повинен бути, але ще не настільки високий, щоб розвинувся діабет 2 типу.

Які правила допоможуть знизити рівень цукру в крові

Перше правило - скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор.

Продукти з додаванням цукру включають:

цукерки та шоколад

випічку та тістечка

солодкі зернові сніданки

зефір та мармелад

солодкі йогурти та десерти

солодке морозиво

солодкі газовані напої та соки

фаст-фуд і напівфабрикати

шоколадні батончики та енергетичні батончики

солодкі молочні напої та коктейлі.

Важливо читати етикетки продуктів, оскільки цукор може бути прихованим під різними назвами та додаватися в неочікувані продукти.



Виключіть підсолоджені напої. Відмова від солодких напоїв - один з найпростіших (а для деяких людей - найлегший) спосіб знизити рівень цукру в крові.

Виключіть або зменшіть споживання:

алкоголю

енергетичні напоїв

фруктових соків

лимонадів

пуншів

солодкого чаю

підсолоджених кавових напоїв

газованої води



Вода - найкращий напій, і ви навіть можете додавати в неї фрукти та трави, щоб трохи оживити її смак. Інші хороші замінники включають несолодкий чай (гарячий або з льодом), каву і газовану воду, за умови, що вони не містять доданого цукру.