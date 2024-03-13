Діагностовано переддіабет: лікар розповіла, що категорично не можна їсти
Переддіабет - це стан, коли ви вже на шляху до розвитку діабету 2 типу. І якщо ви терміново не зміните своє життя, є ризик отримати страшний діагноз, що значно підвищує ризик серцевого нападу та виникнення інших проблем зі здоров'ям.
Як потрібно змінити свій раціон харчування, якщо у вас переддіабет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.
Фахівець зазначає, що здорові зміни в раціоні харчування можуть затримати або навіть запобігти появі діабету 2 типу. Основна мета - скоригувати споживання вуглеводів, віддаючи перевагу складним вуглеводам з низьким глікемічним індексом та коригуючи їх вміст у вашому раціоні. Також варто додати фізичні вправи для спалювання.
Що таке рівень цукру в крові
Рівень цукру в крові - це кількість цукру, що на цей час циркулює у вашому кровотоці. Коли у вас переддіабет, рівень цукру в крові вищий, ніж повинен бути, але ще не настільки високий, щоб розвинувся діабет 2 типу.
Які правила допоможуть знизити рівень цукру в крові
Перше правило - скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор.
Продукти з додаванням цукру включають:
- цукерки та шоколад
- випічку та тістечка
- солодкі зернові сніданки
- зефір та мармелад
- солодкі йогурти та десерти
- солодке морозиво
- солодкі газовані напої та соки
- фаст-фуд і напівфабрикати
- шоколадні батончики та енергетичні батончики
- солодкі молочні напої та коктейлі.
Важливо читати етикетки продуктів, оскільки цукор може бути прихованим під різними назвами та додаватися в неочікувані продукти.
Виключіть підсолоджені напої. Відмова від солодких напоїв - один з найпростіших (а для деяких людей - найлегший) спосіб знизити рівень цукру в крові.
Виключіть або зменшіть споживання:
- алкоголю
- енергетичні напоїв
- фруктових соків
- лимонадів
- пуншів
- солодкого чаю
- підсолоджених кавових напоїв
- газованої води
Вода - найкращий напій, і ви навіть можете додавати в неї фрукти та трави, щоб трохи оживити її смак. Інші хороші замінники включають несолодкий чай (гарячий або з льодом), каву і газовану воду, за умови, що вони не містять доданого цукру.
Раніше ми писали про те, які продукти знижують ризик виникнення хвороб серця та діабету.
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