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Диагностирован преддиабет: врач рассказала, что категорически нельзя есть

Среда 13 марта 2024 15:18
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Диагностирован преддиабет: врач рассказала, что категорически нельзя есть Что нельзя есть и пить при преддиабете (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Преддиабет – это состояние, когда вы уже на пути к развитию диабета 2 типа. И если вы срочно не измените свою жизнь, есть риск получить страшный диагноз, что значительно повышает риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем.

Как нужно изменить свой рацион питания, если у вас преддиабет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Специалист отмечает, что здоровые изменения в рационе питания могут задержать или даже предотвратить появление диабета 2 типа. Основная цель - скорректировать потребление углеводов, предпочитая сложные углеводы с низким гликемическим индексом и корректируя их содержание в вашем рационе. Также следует добавить физические упражнения для сжигания.

Что такое уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови – это количество сахара, которое в настоящее время циркулирует в вашем кровотоке. Когда у вас преддиабет, уровень сахара в крови выше, чем должен быть, но еще не столь высок, чтобы развился диабет 2 типа.

Какие правила помогут снизить уровень сахара в крови

Первое правило – сократить потребление простых углеводов, таких как сахар.

Продукты с добавлением сахара включают:

  • конфеты и шоколад
  • выпечку и пирожные
  • сладкие зерновые завтраки
  • зефир и мармелад
  • сладкие йогурты и десерты
  • сладкое мороженое
  • сладкие газированные напитки и соки
  • фаст-фуд и полуфабрикаты
  • шоколадные батончики и энергетические батончики
  • сладкие молочные напитки и коктейли.

Важно читать этикетки продуктов, поскольку сахар может быть скрыт под разными названиями и добавляться в неожиданные продукты.

Выключите подслащенные напитки. Отказ от сладких напитков – один из самых простых (а для некоторых людей – самый легкий) способ снизить уровень сахара в крови.

Выключите или уменьшите потребление:

  • алкоголя
  • энергетические напитков
  • фруктовых соков
  • лимонадов
  • пуншей
  • сладкого чая
  • подслащенных кофейных напитков
  • газированной воды


Вода – лучший напиток, и вы даже можете добавлять в нее фрукты и травы, чтобы немного оживить ее вкус. Другие хорошие заменители включают несладкий чай (горячий или со льдом), кофе и газировку, при условии, что они не содержат добавленного сахара.

Ранее мы писали о том, какие продукты снижают риск болезней сердца и диабета.

А еще мы рассказывали о том, какой витамин предотвращает развитие сахарного диабета.

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