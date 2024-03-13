Диагностирован преддиабет: врач рассказала, что категорически нельзя есть

Преддиабет – это состояние, когда вы уже на пути к развитию диабета 2 типа. И если вы срочно не измените свою жизнь, есть риск получить страшный диагноз, что значительно повышает риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем.

Как нужно изменить свой рацион питания, если у вас преддиабет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Специалист отмечает, что здоровые изменения в рационе питания могут задержать или даже предотвратить появление диабета 2 типа. Основная цель - скорректировать потребление углеводов, предпочитая сложные углеводы с низким гликемическим индексом и корректируя их содержание в вашем рационе. Также следует добавить физические упражнения для сжигания.

Что такое уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови – это количество сахара, которое в настоящее время циркулирует в вашем кровотоке. Когда у вас преддиабет, уровень сахара в крови выше, чем должен быть, но еще не столь высок, чтобы развился диабет 2 типа.

Какие правила помогут снизить уровень сахара в крови

Первое правило – сократить потребление простых углеводов, таких как сахар.

Продукты с добавлением сахара включают:

конфеты и шоколад

выпечку и пирожные

сладкие зерновые завтраки

зефир и мармелад

сладкие йогурты и десерты

сладкое мороженое

сладкие газированные напитки и соки

фаст-фуд и полуфабрикаты

шоколадные батончики и энергетические батончики

сладкие молочные напитки и коктейли.

Важно читать этикетки продуктов, поскольку сахар может быть скрыт под разными названиями и добавляться в неожиданные продукты.



Выключите подслащенные напитки. Отказ от сладких напитков – один из самых простых (а для некоторых людей – самый легкий) способ снизить уровень сахара в крови.

Выключите или уменьшите потребление:

алкоголя

энергетические напитков

фруктовых соков

лимонадов

пуншей

сладкого чая

подслащенных кофейных напитков

газированной воды



Вода – лучший напиток, и вы даже можете добавлять в нее фрукты и травы, чтобы немного оживить ее вкус. Другие хорошие заменители включают несладкий чай (горячий или со льдом), кофе и газировку, при условии, что они не содержат добавленного сахара.