Лікар назвав вітамін, який запобігає розвитку цукрового діабету

В Україні понад 2,3 мільйона людей хворіють на цукровий діабет. Ще сотні тисяч українців мають предіабетний стан. Останні дослідження показують, що знизити ризики розвитку хвороби допомагає регулярне вживання вітаміну D.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Як впливає вітамін D на розвиток діабету у людей із предіабетом

"Низка епідеміологічних досліджень вказують на зв'язок між низьким рівнем вітаміну D в організмі людини та зростанням ризику розвитку діабету 2-го типу (Д2Т)", - заявляє лікар.

Декілька невеликих досліджень продемонстрували, що вживання дієтичних добавок з вітаміном D у людей з його дефіцитом може мати сприятливий вплив на резистентність до інсуліну та його секрецію. Однак беззаперечне підтвердження того, що вітаміну D знижує ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу, потребує подальших досліджень.

У дослідженні діабету 2 типу Національного інституту здоров’я - найбільшому рандомізованому контрольованому дослідженні станом на сьогодні, взяли участь 2 423 людини з предіабетом. Їх випадковим чином розподілили на групи вживання дієтичних добавок вітаміну D або плацебо, із середнім періодом спостереження 2,5 років. Коефіцієнт ризику розвитку Д2Т становив 0,88 для групи вживання добавок вітаміну D у порівнянні з плацебо.

Мета-аналіз трьох рандомізованих досліджень пацієнтів, які приймали дієтичні добавки вітаміну D продемонстрував нижчий на 15% ризик діабету.

"Прийом дієтичних добавок з вмістом вітаміну D також збільшував ймовірність відновлення нормалізації регуляції метаболізму глюкози на 30%. Дослідники виявили, що саплементація вітаміном D є безпечною та добре переноситься. Появи каменів у нирках при прийомі дієтичних добавок з вмістом вітаміну D не спостерігалося", - пояснив Швець.

Чому дане дослідження є важливим

Попри те, що ефект від вітаміну D у зниженні ймовірності виникнення діабету 2 типу є менш значущим, у порівнянні з іншими факторами - способом життя, втратою ваги, вживанням метформіну тощо, прийом цього вітаміну є безпечним та ефективним.

"Навіть зниження захворюваності на цукровий діабет 2-го типу на 15% завдяки прийому дієтичних добавок вітаміну D може мати значні наслідки для громадського здоров’я. Саплементація вітаміном D для профілактики діабету 2-го типу може бути легко впроваджена у клінічну практику. Ці дані вказують на необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку", - додав дієтолог.