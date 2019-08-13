Детское Евровидение 2019: в финал попала дочь известного комика из "Квартал 95"

Детское Евровидение 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В десятку финалистов нацобора попала суперфиналистка проекта "Голос.Дети"

Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения. Об этом сообщает Общественное ТВ.

Жюри оргкомитета национального отбора на детское Евровидение 2019 определили 10 финалистов, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на международном конкурсе.

В список вошли:

Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий) София Иванько - "Коли здається" (г. Киев) Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков) Александр Балабанов - Power in You (г. Киев) Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.) Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск) Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев) Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.) Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.) Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).

Среди финалисток оказалась и дочь Евгения Кошевого Варвара. Девочка уже приобрела популярность на телевидении, так как стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу "Голос.Дети" и принимала участие в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лиге смеха".

Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті"

Напомним, ранее мы писали о том, что Кошевой раскрыл неожиданную правду о дочери.

А также мы рассказывали о том, что Варвару Кошевую довели до слез на "Голос.Дети".