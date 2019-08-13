Детское Евровидение 2019: в финал попала дочь известного комика из "Квартал 95"

В десятку финалистов нацобора попала суперфиналистка проекта "Голос.Дети"
Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения. Об этом сообщает Общественное ТВ.
Жюри оргкомитета национального отбора на детское Евровидение 2019 определили 10 финалистов, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину на международном конкурсе.
В список вошли:
Среди финалисток оказалась и дочь Евгения Кошевого Варвара. Девочка уже приобрела популярность на телевидении, так как стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу "Голос.Дети" и принимала участие в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лиге смеха".
Варвара Кошевая – "Диво в розмаїтті"
Напомним, ранее мы писали о том, что Кошевой раскрыл неожиданную правду о дочери.
А также мы рассказывали о том, что Варвару Кошевую довели до слез на "Голос.Дети".