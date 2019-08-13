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Дитяче Євробачення 2019: у фінал потрапила дочка відомого коміка з "Квартал 95"

STYLERЖиття    13.08.2019 - 21:42
Дитяче Євробачення 2019: у фінал потрапила дочка відомого коміка з "Квартал 95"
Дитяче Євробачення 2019 (Колаж РБК-Україна)

В десятку фіналістів нацобора потрапила суперфіналістка проекту "Голос.Діти"

Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Про це повідомляє Громадське ТБ.

Журі оргкомітету національного відбору на дитяче Євробачення 2019 визначили 10 фіналістів, які змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі.

У список увійшли:

  1. Валерія Христюк - I will shine (р. Переяслав-Хмельницький)
  2. Софія Іванько - "Коли здається" (Київ)
  3. Аліса Чиджан - "Новий день" (Харків)
  4. Олександр Балабанов - Power in You (Київ)
  5. Поліна Писарцова - My friend (Дергачі, Харківська обл.)
  6. Олександр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (м. Івано-Франківськ)
  7. Варвара Кошова - "Диво у розмаїтті" (м. Київ)
  8. Марія Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатне, Київська обл.)
  9. Ангеліна Теренникова - Fly away (Вишгород, Київська обл.)
  10. Євангеліна Замула - "Малю You" (Київ).

Серед фіналісток опинилася і дочка Євгенія Кошового Варвара. Дівчинка вже набула популярності на телебаченні, так як стала суперфіналісткою п'ятого сезону вокального шоу "Голос.Діти" і брала участь в передачах "Розсміши коміка. Діти" і "Лізі сміху".

Варвара Кошова – "Диво в розмаїтті"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кошовий розкрив несподівану правду про доньку.

А також ми розповідали про те, що Варвару Кошову довели до сліз на "Голос.Діти".

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