ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Детей больше не будет: Кейт Миддлтон назвала причину

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 11:27
Детей больше не будет: Кейт Миддлтон назвала причину
Кейт Миддлтон (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон объяснила, почему она не может родить четвертого ребенка

Кейт Миддлтон заявила, что не планирует рождение четвертого ребенка. Она объяснила, почему в семье герцогов Кембриджских не будет еще одного ребенка на первом официальном мероприятии в 2020 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие в Брэдфорде, где пообщались с местными жителями. Жители Великобритании, которые интересуются жизнью королевской четы, решили выяснить, насколько правдивы слухи о том, что герцоги Кембриджские задумываются о четвертом ребенке.

Один из жителей Брэдфорда на встрече сообщил, что отправлял поздравительные открытки герцогам Кембриджским после рождения всех трех малышей. Он поинтересовался, сможет ли это сделать еще раз.

На что Кейт Миддлтон честно призналась, что скорее всего нет, так как ее муж против еще одного ребенка.

"Не думаю, что Уильям еще хочет детей", - сказала герцогиня Кембриджская.

Стоит отметить, что свою собственную позицию Кейт Миддлтон озвучивать не стала. Ранее она уже заявляла о том, что четвертого ребенка в их семье не будет.

Во время своего визита в Северную Ирландию в 2019 году она заявила вполне твердо, что принц Уильям больше не хочет детей, поэтому разговоры о четвертом ребенке – беспочвенны.

Объявление войны: Меган Маркл и принц Гарри испортили празднование дня рождения Миддлтон Кейт Миддлтон подружилась с "любовницей" принца Уильяма
Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь