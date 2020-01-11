ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Принц Уильям требует новый титул для Кейт Миддлтон

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 21:57
Принц Уильям требует новый титул для Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: GettyImages)

Кейт Миддлтон будут называть принцессой

Принц Уильям требует титул принцессы для Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская за годы жизни в королевской семье заслужила уважение королевы Елизаветы и снискала любовь британской общественности. Принц Уильям считает, что его супруга заслужила самой высокой оценки за свой вклад в благополучие британской монархии. Поэтому герцог Кембриджский считает, что Кейт заслужила звание принцессы, как его мама Диана.

Согласно законодательству Великобритании, в королевском семействе титул принцессы обычно достается по праву рождения. Принцессами являются принцессы Анна, Евгения, Беатрис, а также четырехлетняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Исключением из правила была леди Диана, которую сразу назвали народной принцессой.

Интересно, что Уильям, получив титул герцога Кембриджского, попросил называть его по-прежнему принц Уильям, сообщает издание Entertainment. В будущем старший внук королевы Елизаветы унаследует трон и станет королем. А его супруга Кейт Миддлтон, которая недавно отметила 38-летие, станет королевой. Многие эксперты считают, что эта пара будет достойно продолжать традиции британской монархии.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милым семейным снимком к Рождеству.

Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали пре-пати в честь дня рождения Кейт Миддлтон Карьеристка и спортсменка: топ-5 малоизвестных фактов о невесте младшего брата Кейт Миддлтон
Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь