В "военном" пальто: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после семейного скандала

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

От поклонников не ускользнуло, что Миддлтон похудела

Королевский двор Великобритании постепенно начинает “оживать” после нашумевшего скандала вокруг отречения Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей. Напомним, пара официально сообщила об этом 8 января. Позже королева Елизавета ІІ одобрила решение младшего внука и его жены. На данный момент герцоги Сассекские пребывают в Канаде, где Маркл даже успела совершить официальный визит в один из центров для женщин в Ванкувере.

Сегодня, 15 января, Кейт Миддлтон также порадовала поклонников королевской семьи своим первым выходом в свет после королевского скандала. В английском городе Бредфорд герцогиню Кембриджскую и ее супруга принца Уильяма ожидал целый ряд благотворительных мероприятий и встреч. Конечно же, на публике Кэтрин искренне улыбалась - ничто не выдавало какую-либо обеспокоенность, вызванной ситуацией с Меган Маркл и принцем Гарри.

Перед десятками фотокамер герцогиня Кембриджская блистала в необычном темно-зеленом пальто от Alexander McQueen (кстати, это любимый бренд герцогини). Длинное пальто имеет необычный декор и крой, который отдаленно напоминает милитари-стиль.

Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Образ довершает клетчатое черно-белое платье с милым бантиком на груди - от масс-маркет бренда Zara. Также для полной комбинации Кейт выбрала замшевые черные туфли на устойчивом каблуке, а также серьги с изумрудом от Zeen.

Миддлтон в платье от Zara (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Несмотря на цветущий и радостный внешний вид герцогини Кембриджской, в сети уже начали обсуждать ее худобу. Интернет-пользователи уверены, что Кэтрин заметно похудела за последнее время. И, быть может, всему виной именно стресс от решения Меган и Гарри.

Отметим, что уход Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей был большим ударом и неожиданностью для всех членов королевской семьи. Даже Ее Величество Елизаветы II узнала об этом буквально за день до официального заявления младшего внука. По сообщению инсайдеров, отец принца Гарри - принц Чарльз - вообще был уведомлен в день заявления, то есть 8 января. Правдивы эти слухи или нет, уже не важно. Меган и Гарри начинают делать первые шаги в своей самостоятельной и независимой от Двора жизни.

Напомним, принцу Гарри предложили работу в Burger King пока Меган Маркл заключает контракт с Givenchy