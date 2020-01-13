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Я больше никогда не смогу его обнять: принц Уильям сделал заявление

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 16:14
Я больше никогда не смогу его обнять: принц Уильям сделал заявление
Принц Уильям (Фото: twitter.com/oboEntertainme1)

Принц Уильям очень эмоционально отреагировал на решение принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри заявили о том, что намерены выйти из королевской семьи, отказаться от финансового обеспечения и переехать в Северную Америку. Такое заявление вызвало раздор во всей королевской семье и негодование всех близких родственников герцога Сассекского.

Принц Уильям, родной брат принца Гарри крайне опечален данным заявлением и сказал, что они стали друг другу практически чужими. Об этом он сообщил в комментарии для издания The Sunday Times.

"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять – мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого", - сказал герцог Кембриджский.

Он не исключает, что ситуация в будущем может измениться и они снова смогут объединиться.

"Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать – это пытаться поддержать герцогов Сассекских и надеяться на то, что настанет время, когда мы снова объединимся. Мне хочется, что мы все были командой", - сказал принц Уильям.

Ранее мы сообщали о том, что заявление Меган Маркл и принца Гарри испортило празднование дня рождения Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма. Все торжественные мероприятия были отменены, так как вся королевская семья собралась на экстренное собрание по поводу заявления герцогов Сассекских.

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