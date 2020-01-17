Дітей більше не буде: Кейт Міддлтон назвала причину

Кейт Міддлтон (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон пояснила, чому вона не може народити четверту дитину

Кейт Міддлтон заявила, що не планує народження четвертої дитини. Вона пояснила, чому в сім'ї герцогів Кембридзьких не буде ще однієї дитини на першому офіційному заході у 2020 році.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали захід у Бредфорді, де поспілкувалися з місцевими жителями. Жителі Великобританії, які цікавляться життям королівської родини, вирішили з'ясувати, наскільки правдиві чутки про те, що герцоги Кембриджські замислюються про четверту дитину.

Один з жителів Бредфорда на зустрічі повідомив, що відправляв вітальні листівки герцогам Кембридзьким після народження всіх трьох малюків. Він поцікавився, чи зможе це зробити ще раз.

На що Кейт Міддлтон чесно зізналася, що швидше за все ні, через те, що її чоловік проти ще однієї дитини.

"Не думаю, що Вільям ще хоче дітей", - сказала герцогиня Кембридзька.

Варто відзначити, що свою власну позицію Кейт Міддлтон озвучувати не стала. Раніше вона вже заявляла про те, що четвертої дитини в їх сім'ї не буде.

Під час свого візиту до Північної Ірландії у 2019 році вона заявила цілком твердо, що принц Вільям більше не хоче дітей, тому розмови про четверту дитину – безпідставні.