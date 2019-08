Ядерное ЧП под Архангельском: радиация накрыла часть Украины (карта загрязнения)

Эксперты показали движение радиационных воздушных масс после аварии в России

Взрыв под Архангельском в РФ привел к утечке радиации, которая со дня ЧП на полигоне около Северодвинска 8 августа заметно расширила свой ореол и через несколько дней "пятно" достигло территории Украины, накрыв часть нашей страны. Эксперты проследили движение облака радиоактивных веществ и составили соответствующую карту.

Отметим, что специалисты Госинспекции ядерного регулирования Украины ранее предполагали, что загрязненные массы после взрыва ракеты с ядерной установкой в России продержатся над нашим государством до 16 августа. Согласно данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, радиационный разлет продержался над Украной дольше.

Секретарь Организации Лассина Зербо опубликовал в своем Twitter анимационную карту с дисперсионным моделированием гипотетических частиц в результате аварии под Архангельском.

"Воздушная масса этих частиц увеличивается со временем, поскольку ветры рассеивают их через несколько дней. Отметка времени предоставляется на каждом кадре", - рассказал он и уточнил, что радиоактивные частицы обнаруживают CTBTO-станции.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls