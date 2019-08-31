Катастрофа под Архангельском: названа неожиданная причина ядерного ЧП

Фото: коллаж РБК-Украина

Разведка США связала смертельный взрыв в РФ с попыткой "спасти" потерянную ракету с прошлых испытаний

Взрыв под Архангельском в РФ и утечка радиации после смертельного инцидента произошли после проведения специальной операции по поднятию со дна океана ядерной ракеты. К таким выводам пришла разведка США, пишет CNBC со ссылкой на лиц, ознакомленных с отчетом.

В результате ЧП на полигоне около Северодвинска 8 августа погибли 5 человек и десятки пострадали, а радиационное облако в течение нескольких дней расползлось по обширной территории, достигло некоторых стран, включая и Украину.

После катастрофы у мирового сообщества возникли опасения, что РФ провела испытания своей новой ядерной ракеты "Буревестник" (Skyfall). Но согласно нынешним выводам американских разведчиков, россияне пытались достать потерянную ракету из предыдущего испытания.

В результате взрыва под Архангельском погибли 5 человек (Иллюстративное фото: topwar.ru)

"На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, которая привела к утечке радиации", - цитирует издание другого специалиста, который согласился озвучить причины взрыва под Архангельском на условиях анонимности.

В разведывательном отчете США не упоминались потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора.

В CNBC добавили, что информация о подобных приготовлениях Москвы к попыткам восстановить ядерную ракету, потерянную в море, появилась в прошлом году. Экипажи попытались найти ракету, которая упала на дно Баренцева моря после неудачного испытания.

В РФ под Архангельском произошло ядерное ЧП (Фото: ТАСС)

Для проведения операции задействовали три судна, одно из которых было оборудовано для обращения с радиоактивными материалами из ядерного ядра оружия.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал гиперзвуковое оружие и "Буревестник", назвав его ядерной ракетой с неограниченной дальностью. Тем не менее, Кремлю успешные испытания провести еще не удалось, говорят в американской разведке.

Как сообщалось ранее, в РФ в районе, где произошло ЧП, радиационный фон значительно превысил норму. Кроме того, загрязнения выявили в Финляндии и Норвегии. Через два дня после взрыва две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные - в РФ заявили, что это связано с перебоями связи.