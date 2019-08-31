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Катастрофа под Архангельском: названа неожиданная причина ядерного ЧП

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 12:46
Катастрофа под Архангельском: названа неожиданная причина ядерного ЧП
Фото: коллаж РБК-Украина

Разведка США связала смертельный взрыв в РФ с попыткой "спасти" потерянную ракету с прошлых испытаний

Взрыв под Архангельском в РФ и утечка радиации после смертельного инцидента произошли после проведения специальной операции по поднятию со дна океана ядерной ракеты. К таким выводам пришла разведка США, пишет CNBC со ссылкой на лиц, ознакомленных с отчетом.

В результате ЧП на полигоне около Северодвинска 8 августа погибли 5 человек и десятки пострадали, а радиационное облако в течение нескольких дней расползлось по обширной территории, достигло некоторых стран, включая и Украину.

После катастрофы у мирового сообщества возникли опасения, что РФ провела испытания своей новой ядерной ракеты "Буревестник" (Skyfall). Но согласно нынешним выводам американских разведчиков, россияне пытались достать потерянную ракету из предыдущего испытания.

Катастрофа под Архангельском: названа неожиданная причина ядерного ЧП

В результате взрыва под Архангельском погибли 5 человек (Иллюстративное фото: topwar.ru)

"На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в ядерном ядре ракеты, которая привела к утечке радиации", - цитирует издание другого специалиста, который согласился озвучить причины взрыва под Архангельском на условиях анонимности.

В разведывательном отчете США не упоминались потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора.

В CNBC добавили, что информация о подобных приготовлениях Москвы к попыткам восстановить ядерную ракету, потерянную в море, появилась в прошлом году. Экипажи попытались найти ракету, которая упала на дно Баренцева моря после неудачного испытания.

Катастрофа под Архангельском: названа неожиданная причина ядерного ЧП

В РФ под Архангельском произошло ядерное ЧП (Фото: ТАСС)

Для проведения операции задействовали три судна, одно из которых было оборудовано для обращения с радиоактивными материалами из ядерного ядра оружия.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал гиперзвуковое оружие и "Буревестник", назвав его ядерной ракетой с неограниченной дальностью. Тем не менее, Кремлю успешные испытания провести еще не удалось, говорят в американской разведке.

Как сообщалось ранее, в РФ в районе, где произошло ЧП, радиационный фон значительно превысил норму. Кроме того, загрязнения выявили в Финляндии и Норвегии. Через два дня после взрыва две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные - в РФ заявили, что это связано с перебоями связи.

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