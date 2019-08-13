Взрыв под Архангельском: автор "Чернобыля" указал на тревожный нюанс

Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв под Архангельском (Фото: коллаж РБК-Украина)

Взрыв ракеты под Архангельском в РФ привел к радиационному загрязнению

Автор нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин прокомментировал взрыв под Архангельском в РФ реактивного двигателя ракеты, который прогремел 8 августа. После инцидента уровень радиации в Северодвинске значительно превысил норму. Сценарист американской картины о самой масштабной техногенной катастрофе на ЧАЭС в 1986 году обеспокоен тем, что российские власти могут скрывать страшные подробности трагедии.

Отметим, что сначала в Минобороны РФ заверяли, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и радиационный фон якобы в норме.

Кстати, высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа подчеркнул, что США продолжают следить за событиями, а "заверения Москвы в том, что "все нормально", кажутся нам пустыми...Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле".

В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Автор "Чернобыля" высказал обеспокоенность из-за замалчивания Москвой деталей трагедии, и что подобная практика снова может вылиться в серьезные последствия. Таким образом Крейг дал понять, что нужно готовиться к плохим вестям относительно последствий взрыва.

"То, что они наконец признают, ужасно, но я гораздо больше обеспокоен тем, что нам все еще не говорят", - написал Мейзин в своем Twitter после репоста статьи The Daily Beast про катастрофу под Архангельском.

Скрин: twitter.com/clmazin

По сообщениям американских СМИ, взрыв и радиационный выброс на севере РФ могли произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которых российский президент РФ заявлял в 2018 году.

Сообщается, что в Северодвинске взорвался маленький атомный реактор.

Взрыв под Архангельском является ужасной ядерной катастрофой Кремля со времен Чернобыля, пишет пресса США (Фото: twitter.com/clmazin)

Как сообщалось, в городах-призраках Припять и в Чернобыль до сих пор можно обнаружить необычайно радиоактивные и смертельно опасные предметы.

Напомним, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.