ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрыв под Архангельском: автор "Чернобыля" указал на тревожный нюанс

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 18:41
Взрыв под Архангельском: автор "Чернобыля" указал на тревожный нюанс
Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв под Архангельском (Фото: коллаж РБК-Украина)

Взрыв ракеты под Архангельском в РФ привел к радиационному загрязнению

Автор нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин прокомментировал взрыв под Архангельском в РФ реактивного двигателя ракеты, который прогремел 8 августа. После инцидента уровень радиации в Северодвинске значительно превысил норму. Сценарист американской картины о самой масштабной техногенной катастрофе на ЧАЭС в 1986 году обеспокоен тем, что российские власти могут скрывать страшные подробности трагедии.

Отметим, что сначала в Минобороны РФ заверяли, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и радиационный фон якобы в норме.

Кстати, высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа подчеркнул, что США продолжают следить за событиями, а "заверения Москвы в том, что "все нормально", кажутся нам пустыми...Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле".

В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Автор "Чернобыля" высказал обеспокоенность из-за замалчивания Москвой деталей трагедии, и что подобная практика снова может вылиться в серьезные последствия. Таким образом Крейг дал понять, что нужно готовиться к плохим вестям относительно последствий взрыва.

"То, что они наконец признают, ужасно, но я гораздо больше обеспокоен тем, что нам все еще не говорят", - написал Мейзин в своем Twitter после репоста статьи The Daily Beast про катастрофу под Архангельском.

Взрыв под Архангельском: автор &quot;Чернобыля&quot; указал на тревожный нюанс

Скрин: twitter.com/clmazin

По сообщениям американских СМИ, взрыв и радиационный выброс на севере РФ могли произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которых российский президент РФ заявлял в 2018 году.

Сообщается, что в Северодвинске взорвался маленький атомный реактор.

Взрыв под Архангельском: автор &quot;Чернобыля&quot; указал на тревожный нюанс

Взрыв под Архангельском является ужасной ядерной катастрофой Кремля со времен Чернобыля, пишет пресса США (Фото: twitter.com/clmazin)

Как сообщалось, в городах-призраках Припять и в Чернобыль до сих пор можно обнаружить необычайно радиоактивные и смертельно опасные предметы.

Напомним, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Росатом" признал испытания "нового специзделия" перед взрывом под Архангельском Взрывы на складе в РФ: количество пострадавших достигло 30
Новости Украины Российская ФедерацияЧернобыльрадиацияиспытанияВзрыв
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь