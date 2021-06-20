День отца 2021: теплые поздравления для самых лучших пап в мире

День отца в Украине отмечается официально совсем недавно, всего с 2019 года, хотя в его история в мире началась более 100 лет назад. Празднуется он в третье воскресенье июня, и в 2021-м дата приходится на 20 июня.

Мы подготовили в подборке ниже милые поздравительные открытки, добрые стихи и теплые пожелания в прозе и в СМСках, которые подойдут и сыновьям, и дочерям.

Эти теплые строки и знаки внимания любимым папам в и их международный профессиональный день напомнят о ваших чувствах, помогут показать вашу любовь и заботу.

Поздравления с Днем отца в открытках, стихах и прозе

Ты, мой папа, самый лучший,

Сильный, добрый и родной,

Терпеливый и могучий,

Знай, что я всегда с тобой!

Я люблю тебя, родитель,

И горжусь, что мой отец –

Это в жизни победитель,

Это истинный боец!

***

Горжусь, что я папина дочка!

О многом хочу говорить

И каждую новую строчку

Готова тебе посвятить.

Пусть яркое солнце успеха

Сияет всегда на пути.

Побольше веселья и смеха,

А лучшее все - впереди!

***

Быть хорошим папой - ответственная работа, и ты с ней справляешься на все сто! Ты - мой пример для подражания, моя опора и защита. Поздравляю с Днем отца, милый папа, будь счастлив и всегда здоров!

***

***

Чем бы папу удивить?

Разве надо здесь мудрить?

Лучше честно заявлю:

Папа, я тебя люблю!

Всё, что хочешь, подарю!

***

Поздравляю, папочка,

С праздником тебя.

Будь здоров и счастлив,

Береги себя.

***

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

***

***

Ты отец - глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

Отличных отцов не так много на свете,

Но мне несказанно с тобой повезло!

Ты самый чудесный на нашей планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть счастье, здоровье, удача и бодрость,

всегда за тобою идут по пятам.

Друзья и коллеги пусть тебя не подводят.

Иди без помех к своим классным мечтам!

***

За твоей сильной спиною,

Как за крепкою стеною!

Папа, ты - опора наша.

Обожаем до мурашек!

***

***

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю!

***

Ты самый важный человек.

Люблю тебя, папуля.

И в День отца скажу тебе:

Горда тобой дочуля.

Ты для меня как супермен,

Защитник и спаситель.

И пусть завидуют мне все,

Что есть такой родитель.

***

***

Быть прекрасным папой – это очень важная работа. Ты, мой отец, стал примером для меня. Научил верить в жизнь, наслаждаться каждым мигом и постоянно совершенствоваться. Благодаря тебе я стал сильнее и мудрее. Поздравляю с твоим днем, желаю тебе счастья, здоровья и благополучия.

***

Сегодня, в день отца,

Тебя хочу поздравить.

Такого мудреца

Пришла пора восславить.

И низкий мой поклон

За то, что ты – мой папа.

Ты в жизни – чемпион,

Твой сын снимает шляпу.

***

***

В меру строгий, справедливый,

Самый милый и любимый,

Лучше в мире нет тебя,

Папа, я люблю тебя!

***

***