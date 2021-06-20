День батька 2021: теплі привітання для найкращих тат у світі

День батька в Україні відзначається офіційно зовсім недавно, всього з 2019 року, хоча в його історія у світі почалася понад 100 років тому. Святкується він у третю неділю червня, і в 2021-му дата припадає на 20 червня.

Ми підготували в добірці нижче милі вітальні листівки, добрі вірші та теплі побажання в прозі та у СМСках, які підійдуть і синам, і дочкам.

Ці теплі рядки і знаки уваги улюбленим татам в і їх міжнародний професійний день нагадають про ваші почуття, допоможуть показати вашу любов і турботу.

Привітання з Днем батька в листівках, віршах і прозі

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє -

Ти залишись таким, як є.

***

Ти, мій тато найкращий,

Сильний, добрий і рідний,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе, батько,

І пишаюся, що мій батько –

Це в житті переможець,

Це справжній боєць!

***

Бути хорошим татом - відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти - мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!

***

***

Пишаюся, що я батькова дочка!

Про що хочу говорити

І кожну нову рядок

Готова тобі присвятити.

Нехай яскраве сонце успіху

Сяє завжди на шляху.

Більше веселощів і сміху,

А краще все - попереду!

***

Вітаю тебе, тато,

Зі святом тебе!

Будь здоровий і щасливий,

Бережи себе.

***

Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої сім'ї. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.

***

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе в свято

Ти найкращий в світі, мій хороший татку!

***

За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти - опора наша.

Любим тебе до мурашок!

***

***

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброті та всепрощенню. Я тебе дуже люблю!

***

Ти - найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім'я!

***

***

Бути прекрасним татом - це дуже важлива робота. Ти, мій батько, став прикладом для мене. Навчив вірити в життя, насолоджуватися кожною миттю і постійно вдосконалюватися. Завдяки тобі я став сильнішим і мудрішим. Вітаю з твоїм днем, бажаю тобі щастя, здоров'я і благополуччя.

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Татусю, зичу щастя і здоров'я,

Складається хай все без перешкод,

Добробут буде вдома й на роботі,

Живи сто літ без бід і без турбот!

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Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному - татом!

Тож усім тим з батьків,

Хто дітьми гордий і славний,

Даруємо море віршів,

Поздоровлень цунамі!

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