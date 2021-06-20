День батька 2021: теплі привітання для найкращих тат у світі
День батька в Україні відзначається офіційно зовсім недавно, всього з 2019 року, хоча в його історія у світі почалася понад 100 років тому. Святкується він у третю неділю червня, і в 2021-му дата припадає на 20 червня.
Ми підготували в добірці нижче милі вітальні листівки, добрі вірші та теплі побажання в прозі та у СМСках, які підійдуть і синам, і дочкам.
Ці теплі рядки і знаки уваги улюбленим татам в і їх міжнародний професійний день нагадають про ваші почуття, допоможуть показати вашу любов і турботу.
Привітання з Днем батька в листівках, віршах і прозі
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє -
Ти залишись таким, як є.
***
Ти, мій тато найкращий,
Сильний, добрий і рідний,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе, батько,
І пишаюся, що мій батько –
Це в житті переможець,
Це справжній боєць!
***
Бути хорошим татом - відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти - мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!
***
***
Пишаюся, що я батькова дочка!
Про що хочу говорити
І кожну нову рядок
Готова тобі присвятити.
Нехай яскраве сонце успіху
Сяє завжди на шляху.
Більше веселощів і сміху,
А краще все - попереду!
***
Вітаю тебе, тато,
Зі святом тебе!
Будь здоровий і щасливий,
Бережи себе.
***
Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої сім'ї. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.
***
***
Спасибі тобі, тату, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує!
***
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і супернадійний.
Обнімаю і цілую я тебе в свято
Ти найкращий в світі, мій хороший татку!
***
За твоєю сильною спиною,
Як за високою стіною!
Тато, ти - опора наша.
Любим тебе до мурашок!
***
***
Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброті та всепрощенню. Я тебе дуже люблю!
***
Ти - найкращий в світі тато,
в цьому сумнівів нема!
І зі святом татусів вітає,
твоя любляча сім'я!
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Бути прекрасним татом - це дуже важлива робота. Ти, мій батько, став прикладом для мене. Навчив вірити в життя, насолоджуватися кожною миттю і постійно вдосконалюватися. Завдяки тобі я став сильнішим і мудрішим. Вітаю з твоїм днем, бажаю тобі щастя, здоров'я і благополуччя.
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Татусю, зичу щастя і здоров'я,
Складається хай все без перешкод,
Добробут буде вдома й на роботі,
Живи сто літ без бід і без турбот!
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Тут не важливий диплом
І квиточок з зарплатою:
Всім дано стати батьком,
Але не кожному - татом!
Тож усім тим з батьків,
Хто дітьми гордий і славний,
Даруємо море віршів,
Поздоровлень цунамі!
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До речі, дата святкування Дня батька 20 червня цього року збіглася з великим християнським святом Трійця, і якщо ви ще не встигли привітати рідних і близьких з П'ятидесятницею, то цей матеріал буде доречним.
А ще в цей день відзначають своє професійне свято працівники медичної сфери, тому не забудьте 20 червня привітати наших лікарів з Днем медика, подякувавши їм за непросту і дуже важливу працю.