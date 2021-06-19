Красивые поздравления с Днем медика 2021: не забудьте поблагодарить наших ангелов в белых халатах
День медика в Украине традиционно с 1994-го отмечается в третье воскресенье июня, и в 2021 году дата выпала на 20-е число. В этот праздник представителей одной из самых почетных и важных профессий, принято поздравлять и благодарить за их нелегкий ответственный труд и заботу о главнейшем - нашем здоровье.
Яркие поздравительные открытки, добрые искренние пожелания в стихах и прозе, милых СМС - мы собрали для вам в материале ниже.
Эта подборка может помочь вам поблагодарить врачей, медсестер, хирургов, докторов, наших "ангелов в белых халатах" - всех работников медицинской сферы, кто дал клятву Гиппократа, и блюдет ее, рискуя собственным здоровьем в эти непростые годы опасной пандемии, охватившей мир.
Поздравления с Днем медработника 2021 в стихах, прозе, открытках
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
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День медика праздник важный,
Об этом Вам скажет каждый.
Врачи, доктора, медсестры,
В работе отнюдь не просто.
Здоровыми будьте всегда,
Пусть Вас не коснется беда.
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Наверное нет человека, который смог бы в своей жизни обойтись без помощи врача. Ваша профессия спасает жизнь и способствует вступления в столь желанный путь оздоровления. Именно Вы и Ваши коллеги внушают людям веру в будущее и вдыхают новый виток жизни. Поэтому с праздником Вас!
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С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь - добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Здоровье вовсе не шалит.
И пускай то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
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Поздравляю с Днем медика! Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!
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Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
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Поздравляю с Днем медика! Желаю высшего пилотажа по делам медицины и удачи в личных интересах и желаниях. Здоровья Вам, Вашим близким, друзьям, пациентам, счастливых моментов и радостных дней.
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В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
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День медицинского работника - это одно из важнейших и необходимых праздников. Поэтому, именно сегодня мы приветствуем ценных людей, которым доверяем свое здоровье. Пусть никогда Вас не коснуться беды и печали, а только успех и радость Вас сопровождает. С праздником!
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Белые халаты - это гордость,
Это мудрость, знания, и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
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Уважаемые наши медики! Примите самые искренние поздравления со словами благодарности за ваш благородный труд. Испокон веков больше сокровища и всевозможные достижения ценилось здоровье человека. Поэтому профессия врача всегда была одной из самых необходимых и уважаемых. Именно для нее всегда были, есть и будут актуальными такие понятия, как доброта, гуманность благородство и профессионализм. Вы дарите людям самое дорогое - здоровье, веру и надежду. Так пусть сторицей возвращается к вам добро, дарованное людям. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и мир. Крепкого здоровья, благополучия и добра вам и семьям!
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Медик - это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
а таком благом пути.
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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты выздоравливали быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!
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Напомним, недавно в Украине упростили выплату компенсаций медикам, и закон уже вступил в силу.