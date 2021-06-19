Красивые поздравления с Днем медика 2021: не забудьте поблагодарить наших ангелов в белых халатах

День медика в Украине традиционно с 1994-го отмечается в третье воскресенье июня, и в 2021 году дата выпала на 20-е число. В этот праздник представителей одной из самых почетных и важных профессий, принято поздравлять и благодарить за их нелегкий ответственный труд и заботу о главнейшем - нашем здоровье.

Яркие поздравительные открытки, добрые искренние пожелания в стихах и прозе, милых СМС - мы собрали для вам в материале ниже.

Эта подборка может помочь вам поблагодарить врачей, медсестер, хирургов, докторов, наших "ангелов в белых халатах" - всех работников медицинской сферы, кто дал клятву Гиппократа, и блюдет ее, рискуя собственным здоровьем в эти непростые годы опасной пандемии, охватившей мир.

Поздравления с Днем медработника 2021 в стихах, прозе, открытках

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя "медработник".

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

***

День медика праздник важный,

Об этом Вам скажет каждый.

Врачи, доктора, медсестры,

В работе отнюдь не просто.

Здоровыми будьте всегда,

Пусть Вас не коснется беда.

***

***

Наверное нет человека, который смог бы в своей жизни обойтись без помощи врача. Ваша профессия спасает жизнь и способствует вступления в столь желанный путь оздоровления. Именно Вы и Ваши коллеги внушают людям веру в будущее и вдыхают новый виток жизни. Поэтому с праздником Вас!

***

С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь - добрее и теплей.

Пускай работа процветает,

Здоровье вовсе не шалит.

И пускай то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

***

Поздравляю с Днем медика! Желаю вам хронического здоровья, рецидивирующего счастья, гипертонической зарплаты и беременного кошелька!

***

***

Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

***

Поздравляю с Днем медика! Желаю высшего пилотажа по делам медицины и удачи в личных интересах и желаниях. Здоровья Вам, Вашим близким, друзьям, пациентам, счастливых моментов и радостных дней.

***

***

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

***

День медицинского работника - это одно из важнейших и необходимых праздников. Поэтому, именно сегодня мы приветствуем ценных людей, которым доверяем свое здоровье. Пусть никогда Вас не коснуться беды и печали, а только успех и радость Вас сопровождает. С праздником!

***

***

Белые халаты - это гордость,

Это мудрость, знания, и честь.

Всех заслуг огромных медицинских

В поздравлениях не перечесть!

На счету у вас спасение жизней,

И не счесть бессонных всех ночей.

Тех, что на дежурстве медицинском

Не сомкнули вы своих очей!

Низкий вам поклон и благодарность

За бесценный, очень важный труд.

Пусть добро вернется и пусть каждый

Видит счастье, радость и уют!

***

Уважаемые наши медики! Примите самые искренние поздравления со словами благодарности за ваш благородный труд. Испокон веков больше сокровища и всевозможные достижения ценилось здоровье человека. Поэтому профессия врача всегда была одной из самых необходимых и уважаемых. Именно для нее всегда были, есть и будут актуальными такие понятия, как доброта, гуманность благородство и профессионализм. Вы дарите людям самое дорогое - здоровье, веру и надежду. Так пусть сторицей возвращается к вам добро, дарованное людям. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и мир. Крепкого здоровья, благополучия и добра вам и семьям!

***

***

Медик - это не работа,

А особый дух внутри.

Вам желаю процветания

а таком благом пути.

***

Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты выздоравливали быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!

***

***