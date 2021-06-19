День отца в Украине в 2021 году: что нужно знать об этом празднике

День отца в Украине отмечается ежегодно и его дата – третье воскресенье июня. В 2021 году мы будем отмечать этот праздник 20 июня. Стоит отметить, что в этот день украинцы будут отмечать Троицу и День медицинского работника.

Что за праздник День отца и какие существуют традиции празднования – читайте в нашем материале ниже.

На официальном уровне День отца начали отмечать с 2019 года. Президентским указом от 18 мая была установлена дата праздника – третье воскресенье июня. Ранее в Украине неофициально поздравляли отцов одновременно с другими странами мира – в третье воскресенье сентября.

Как появился День отца

Этот важный праздник зародился более 100 лет тому назад в США. Миссис Додд из города Спокан предложила создать отдельный праздник для мужчин, которые заботятся о своих детях. Таким образом она хотела выразить благодарность своему отцу, который вырастил шестерых детей после смерти своей супруги. Идею одобрили сначала в одном штате, потом подхватили другие штаты, а следом и другие страны.

Стоит отметить, что День отца не везде отмечается в один и тот же день. Есть страны, где чествуют отцов осенью, а есть постоянные даты – 20 или 21 июня. А еще есть Всемирный день отцов – его отмечают в третье воскресенье сентября.

Как отмечают День отца

Цель этого праздники – создание и развитие условий для укрепления семей и признания роли отцов в воспитательном процессе. Также этот праздник направлен на популяризацию семейного образа жизни, создания полных семей и формированию ответственности отцов за жизнь своих детей.

Традиции празднования отличаются в разных странах, но в основном в этот день устраивают семейные пикники, барбекю, дети навещают родителей, дарят подарки, проводятся семейные трапезы. На государственном уровне – проводятся различные семинары, лекции, торжественные мероприятия с вручением наград.