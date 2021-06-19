Троица 2021: самый строгий запрет этого дня
Троицу в 2021 году украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 июня. Этот праздник входит в список государственных праздников, поэтому понедельник, 21 июня, станет также выходным днем.
Какие существуют традиции, приметы и самые строгие запреты на Троицу – читайте в нашем материале ниже.
Значение праздника Троицы
Праздник Троицы не имеет своей постоянной даты и зависит от даты празднования Воскресенья Христова. Традиционно Троицу отмечают на 50 день после Пасхи и это дало второе название празднику – Пятидесятница. Троица входит в число самых значимых и больших церковных праздников.
На Троицу в церквях проводят праздничные литургии, читают молитвы по умершим, молитвы о спасении. Дома украшают зелеными травами и ветками деревьев. С древних времен Троица считается символом расцветания природы и началом новой жизни. Считается, что травы и зелень защитят жилье от нечисти и невзгод. А лекарственные растения собранные в этот день, имеют особую силу для исцеления больных.
Что категорически нельзя делать на Троицу
Нельзя заниматься уборкой дома и работать – это считается большим грехом
Нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами
Нельзя плести, вязать и вышивать
Категорически нельзя заниматься работой на земле (копать, высаживать растения, косить траву, обрезать или рубить деревья) – считается, что потревожить землю в день ее именин принесет беду и невзгоды
Нельзя купаться в реках и озерах – по древним поверьям, в этот день в водоемах бушует нечистая сила, которая может забрать человека на дно
На Троицу не празднуют свадьбу – это плохая примета. Но на Троицкие гуляния можно свататься.
Нельзя гулять в одиночку в лесу или полях – нечистые силы могут запутать дорогу путнику.
В праздничный день нельзя проявлять негатив, ругаться и злословить. Нельзя ссориться, высказывать претензии, провоцировать конфликты.
Нельзя завидовать и обижаться.
Напомним, ранее мы писали о том, как будут работать банки на Троицу и День Конституции.
А также мы рассказывали о том, как правильно провести день летнего солнцестояния.