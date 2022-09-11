День осеннего равноденствия 2022: когда наступит и что надо успеть сделать
День осеннего равноденствия 2022 - особый период, когда день и ночь сравняются. После чего день будет становиться длиннее, а Ночь короче.
Что можно и нельзя делать в этот день и что надо успеть - читайте ниже в материале Styler.
Когда осеннее равноденствие 2022
День осеннего равноденствия в 2022 году выпадает на 23 сентября. Оно состоится в 4:03 по киевскому времени.
Интересно, что в Южном полушарии Земного шара в день осеннего равноденствия начинается весна.
Традиции особенного дня
Ранее этот день ознаменовывал дату окончания сбора урожая. Когда-то на осеннее равноденствие устраивали шумные гулянья. На стол ставили пироги с ягодами для хорошего финансового года или с ягодами для привлечения любви.
Молодые девушки прибегали к любовной магии, гадали на суженого. Верили, если до восхода солнца умыться водой из родника, надо ждать сватов в течение года. Этот ритуал также помогал сохранить молодость и красоту. Водой обливали и детей, чтобы отвести недуги.
Чтобы уберечь дом от нечистой силы, между оконными рамами клали листы рябины.
В этот день надо загадать желания, ведь энергия равноденствия поможет быстрее их выполнить. Поэтому до этого дня надо успеть подумать, что бы вы хотели больше всего.
Пригласите 23 сентября родственников, друзей и знакомых за стол.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя желать зла, ссориться и ругаться - можно спугнуть свою удачу.
- Одалживать и брать в долг деньги.
- Не начинайте новых дел, лучше все свободное время в этот день посвятить себе и своему душевному здоровью.
- Не стоит ругаться, иначе вы испугаете свое счастье и благополучие.
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