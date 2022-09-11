День осеннего равноденствия 2022: когда наступит и что надо успеть сделать

День осеннего равноденствия 2022 - особый период, когда день и ночь сравняются. После чего день будет становиться длиннее, а Ночь короче.

Что можно и нельзя делать в этот день и что надо успеть - читайте ниже в материале Styler.

Когда осеннее равноденствие 2022

День осеннего равноденствия в 2022 году выпадает на 23 сентября. Оно состоится в 4:03 по киевскому времени.

Интересно, что в Южном полушарии Земного шара в день осеннего равноденствия начинается весна.

Традиции особенного дня

Ранее этот день ознаменовывал дату окончания сбора урожая. Когда-то на осеннее равноденствие устраивали шумные гулянья. На стол ставили пироги с ягодами для хорошего финансового года или с ягодами для привлечения любви.

Молодые девушки прибегали к любовной магии, гадали на суженого. Верили, если до восхода солнца умыться водой из родника, надо ждать сватов в течение года. Этот ритуал также помогал сохранить молодость и красоту. Водой обливали и детей, чтобы отвести недуги.

Чтобы уберечь дом от нечистой силы, между оконными рамами клали листы рябины.

В этот день надо загадать желания, ведь энергия равноденствия поможет быстрее их выполнить. Поэтому до этого дня надо успеть подумать, что бы вы хотели больше всего.

Пригласите 23 сентября родственников, друзей и знакомых за стол.

Что нельзя делать в этот день