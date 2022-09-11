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Украина переведет часы на зимнее время: куда и когда крутнуть стрелки

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Воскресенье 11 сентября 2022 14:20
Украина переведет часы на зимнее время: куда и когда крутнуть стрелки Фото: перевод часов на зимнее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Осенью Украина традиционно перейдет на зимнее время, что окончательно ознаменует наступление осенне-зимнего сезона 2022-2023

Когда и куда надо крутнуть стрелки, читайте ниже в материале Styler.

В какую сторону надо крутнуть стрелки часов

Стрелки нужно направить на час назад в последнее воскресенье октября - 30 числа. Если точнее, то сделать это надо в ночь с субботы на воскресенье в 4:00. Таким образом украинцам удастся поспать на один час дольше.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", время переводится два раза в год:

  • на зимний - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад,
  • на летнее - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед.

Зачем мы переходим на летнее и зимнее время

Такую практику впервые ввели в Англии с целью экономии электроэнергии. В Украине распределять время на летнее и зимнее стали в 1981 году, а в 1996-м приняли соответствующее законодательство.

Со временем экономия свелась почти к нулю. Сейчас перевод часов стал скорее номинальным, и многие страны от этого отказались.

Вредит ли перевод часов здоровью

Адаптированным временем для украинцев является зимнее время, а летнее - негативно сказывается на здоровье. Из-за таких перепадов сбивается график, нарушается сон, биоритмы.

Врачи рекомендуют накануне выровнять график сна, за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день. А вот важные дела, нагрузку лучше перенести на неделю вперед.

Напомним, что в Украине перевод часов пытались в очередной раз отменить в марте 2021-го, но во втором чтении Верховная рада законопроект не поддержала.

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